أخبار الفن: عمرو سعد يطرح برومو "إفراج"، والموت يفجع الفنانة بشرى، ياسمين عبد العزيز تكشف عن البوستر الرسمي لمسلسلها في رمضان
شهدت الساحة الفنية اليوم الثلاثاء العديد من الأخبار الهامة من أبرزها طرح برومو مسلسل الفنان عمرو سعد في رمضان.
وجاءت أهم الأخبار كالتالي:
ياسمين عبد العزيز تكشف عن البوستر الرسمي لمسلسلها في رمضان 2026
كشفت النجمة ياسمين عبد العزيز، عن بوستر مسلسلها الجديد "وننسي اللي كان" والذي من المقرر عرضه في رمضان 2026، وأكدت من خلال حسابها الشخصي أنها تظهر بشخصية جليلة رسلان
الموت يفجع الفنانة بشرى
أعلنت الفنانة بشرى عن وفاة خالها، عبر منشور صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.
طرح البرومو الرسمي لمسلسل "هي كيميا" لـ مصطفى غريب
طرح المنتج عبد الله أبو الفتوح، البوستر الرسمي الأول لمسلسل “هي كيميا”، تمهيدًا لعرضه في شهر رمضان المقبل، عبر قناة “أم بي سي مصر”، ومنصة “شاهد”، وعدد من القنوات الأخري.
شروق في مسلسل لعبة وقلبت بجد، تعرف على الفنانة ريام كفارنة
لفتت شخصية شروق زوجة شريف (أحمد زاهر) في مسلسل لعبة وقلبت بجد أنظار الجمهور منذ ظهورها الأول، والفنانة التي تجسد شخصية شروق هي ريام كفارنة التي قدمت أداء هادئ ومتماسكا، ما جعلها واحدة من أبرز العناصر النسائية في العمل، وجعل الجمهور يتساءل عنها ويبحث عن كل المعلومات التي تتعلق بها.
وزير الثقافة يلتقي سفير قطر بالقاهرة لبحث استعدادات العام الثقافي المصري القطري
التقى الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، السفير جاسم بن عبد الرحمن آل ثاني، سفير دولة قطر بالقاهرة، وذلك في أول زيارة له عقب تسلّمه مهام منصبه، بحضور مريم الشيبي، الوزير المفوض ونائب السفير.
لقاء الخميسي تكشف حقيقة انفصالها عن محمد عبد المنصف وتوجه رسالة للسيدات
لقاء الخميسي ومحمد عبد المنصف، علقت الفنانة لقاء الخميسي علي أزمتها مع زوجها محمد عبّد المنصف، بسبب زيجته الثانية من الفنانة إيمان الزيدي.
يارا السكري تتصدر الترند بعد برومو “على كلاي” أمام أحمد العوضي
عادت النجمة الصاعدة يارا السكري لتفرض حضورها بقوة على الساحة الفنية، بعد أن تصدّر اسمها محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي فور طرح البرومو الرسمي لمسلسل «على كلاي» على شاشة «أون»، المقرر عرضه في موسم دراما رمضان المقبل.
نجوم سوريون يتألقون في الدراما المصرية، أبرزهم مرام علي وريام كفارنة
لطالما كانت الدراما المصرية حاضنة للمواهب العربية، ولا سيما السورية، كما أن الحضور السوري داخل الأعمال المصرية ليس جديدًا ولا طارئًا، إذ ظل نجوم سوريا جزءًا أصيلًا من المشهد، يشاركون في أعمال مصرية بين حين لآخر، ويتركون بصماتهم بأدوار متنوعة حققت نجاحًا وتفاعلًا جماهيريًا.
عمرو سعد يطرح برومو مسلسل إفراج (فيديو)
مسلسلات رمضان 2026، طرح النجم عمرو سعد البرومو التشويقي لمسلسله الجديد إفراج، والذي من المقرر طرحه في رمضان 2026 ويعرض علي شاشة Mbc مصر.
