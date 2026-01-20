أخبار الفن: عمرو سعد يطرح برومو "إفراج"، والموت يفجع الفنانة بشرى، ياسمين عبد العزيز تكشف عن البوستر الرسمي لمسلسلها في رمضان

18 حجم الخط

شهدت الساحة الفنية اليوم الثلاثاء العديد من الأخبار الهامة من أبرزها طرح برومو مسلسل الفنان عمرو سعد في رمضان.

وجاءت أهم الأخبار كالتالي:

كشفت النجمة ياسمين عبد العزيز، عن بوستر مسلسلها الجديد "وننسي اللي كان" والذي من المقرر عرضه في رمضان 2026، وأكدت من خلال حسابها الشخصي أنها تظهر بشخصية جليلة رسلان

أعلنت الفنانة بشرى عن وفاة خالها، عبر منشور صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.





طرح المنتج عبد الله أبو الفتوح، البوستر الرسمي الأول لمسلسل “هي كيميا”، تمهيدًا لعرضه في شهر رمضان المقبل، عبر قناة “أم بي سي مصر”، ومنصة “شاهد”، وعدد من القنوات الأخري.

لفتت شخصية شروق زوجة شريف (أحمد زاهر) في مسلسل لعبة وقلبت بجد أنظار الجمهور منذ ظهورها الأول، والفنانة التي تجسد شخصية شروق هي ريام كفارنة التي قدمت أداء هادئ ومتماسكا، ما جعلها واحدة من أبرز العناصر النسائية في العمل، وجعل الجمهور يتساءل عنها ويبحث عن كل المعلومات التي تتعلق بها.

التقى الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، السفير جاسم بن عبد الرحمن آل ثاني، سفير دولة قطر بالقاهرة، وذلك في أول زيارة له عقب تسلّمه مهام منصبه، بحضور مريم الشيبي، الوزير المفوض ونائب السفير.

لقاء الخميسي ومحمد عبد المنصف، علقت الفنانة لقاء الخميسي علي أزمتها مع زوجها محمد عبّد المنصف، بسبب زيجته الثانية من الفنانة إيمان الزيدي.



عادت النجمة الصاعدة يارا السكري لتفرض حضورها بقوة على الساحة الفنية، بعد أن تصدّر اسمها محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي فور طرح البرومو الرسمي لمسلسل «على كلاي» على شاشة «أون»، المقرر عرضه في موسم دراما رمضان المقبل.

لطالما كانت الدراما المصرية حاضنة للمواهب العربية، ولا سيما السورية، كما أن الحضور السوري داخل الأعمال المصرية ليس جديدًا ولا طارئًا، إذ ظل نجوم سوريا جزءًا أصيلًا من المشهد، يشاركون في أعمال مصرية بين حين لآخر، ويتركون بصماتهم بأدوار متنوعة حققت نجاحًا وتفاعلًا جماهيريًا.

مسلسلات رمضان 2026، طرح النجم عمرو سعد البرومو التشويقي لمسلسله الجديد إفراج، والذي من المقرر طرحه في رمضان 2026 ويعرض علي شاشة Mbc مصر.





