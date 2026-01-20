شروق في مسلسل لعبة وقلبت بجد، تعرف على الفنانة ريام كفارنة

18 حجم الخط

لفتت شخصية شروق زوجة شريف (أحمد زاهر) في مسلسل لعبة وقلبت بجد أنظار الجمهور منذ ظهورها الأول، والفنانة التي تجسد شخصية شروق هي ريام كفارنة التي قدمت أداء هادئ ومتماسكا، ما جعلها واحدة من أبرز العناصر النسائية في العمل، وجعل الجمهور يتساءل عنها ويبحث عن كل المعلومات التي تتعلق بها.

وريام كفارنة هي ممثلة سورية تنتمي لعائلة فنية، فوالدها هو المخرج والممثل المسرحي المعروف هشام كفارنة، ولقد انطلقت خطواتها الأولى في التمثيل عام 2017 عبر مشاركتها في مسلسلي طوق البنات 4، وحكم الهوى، قبل أن تتوسع اختياراتها وتثبت حضورها تدريجيًا على الشاشة.

وازدادت شهرتها في عام 2019 بعد ظهورها في مجموعة أعمال درامية حققت صدى واسعًا، من بينها حرملك وسلاسل ذهب وأثر الفراشة، أما على مستوى السينما، فقد سجلت أول حضور لها من خلال فيلم البحث عن جولييت عام 2020.

وحققت ريام تفاعلًا جماهيريًا لافتًا في مسلسل الثمن عبر شخصية نور، وهو العمل الذي حصد نسب مشاهدة عالية، ثم خاضت تجربتها الأولى في الدراما المصرية من خلال مسلسل صلة رحم في رمضان عام 2023، ومؤخرًا عرض لها مجموعة من الأعمال الناجحة أبرزها خطيئة أخيرة، إلى جانب ظهورها المميز في مسلسل آسر بشخصية جود التي قلبت موازين الأحداث، وغيرت من مساراتها كليًا، وتشارك في عمل جديد وهو ميني سيت كوم يحمل اسم “بنت النعمان”.

أبطال مسلسل لعبة وقلبت بجد

مسلسل لعبة وقلبت بجد يشارك في بطولته أحمد زاهر ورحمة أحمد وعمر الشناوي، وريام كفارنة، وحجاج عبد العظيم، وسهير بن عمارة، وزينب يوسف شعبان، بالإضافة إلى مجموعة من النجوم، وهو من إخراج حاتم متولي.

وتدور أحداث المسلسل حول الاستقرار الأسري وانقلاب الموازين فجأة، حيث تتحول الحياة العائلية إلى صراع نفسي واقعي بسبب السوشيال ميديا ويتطرق العمل كذلك إلى ظاهرة إدمان الأطفال الصغار للعبة الروبلوكس الشهيرة.

وينتمي مسلسل لعبة وقلبت بجد إلى عالم المسلسلات الطويلة حيث أنه مكون من 30 حلقة وهو ما يمنح صناعة فرصة تقديم أحداث متشابكة، مع التعمق في خلفيات الشخصيات وتطور علاقاتها وصراعاتها على مدار الحلقات.

وتعرض الحلقات الجديدة من مسلسل لعبة وقلبت بجد من السبت إلى الأربعاء من كل أسبوع، وذلك عبر منصة WATCH IT في تمام الساعة 7 مساء.

كما يعرض العمل عبر قناة dmc في الأيام نفسها في تمام الساعة 7:00 مساءً، والإعادة ستكون في تمام الساعة 2:00 صباحًا، والساعة 9:00 صباحًا، ويعرض المسلسل على قناة DMC دراما في ذات الأيام في تمام الساعة 11:00 مساءً.

