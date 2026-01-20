نجوم سوريون يتألقون في الدراما المصرية، أبرزهم مرام علي وريام كفارنة

18 حجم الخط

لطالما كانت الدراما المصرية حاضنة للمواهب العربية، ولا سيما السورية، كما أن الحضور السوري داخل الأعمال المصرية ليس جديدًا ولا طارئًا، إذ ظل نجوم سوريا جزءًا أصيلًا من المشهد، يشاركون في أعمال مصرية بين حين لآخر، ويتركون بصماتهم بأدوار متنوعة حققت نجاحًا وتفاعلًا جماهيريًا.

فهناك أسماء سورية بارزة سبق أن تألقت في الدراما المصرية وحققت حضورًا لافتًا، مثل سلاف فواخرجي وباسل خياط على سبيل المثال لا الحصر، إلى جانب فنانين آخرين أثبتوا أن اللهجة ليست عائقًا أمام النجاح.

واليوم، يبدو أن الجيل الجديد يكمل الطريق نفسه، وقد برزت مؤخرًا مجموعة من الوجوه السورية الجديدة التي شاركت بالفعل في أعمال مصرية، وأخرى تخوض التجربة قريبًا، ومن أبرزهم:

الفنانة مرام علي

تأتي الفنانة مرام علي في مقدمة الأسماء التي لفتت الأنظار مؤخرًا، بعدما تألقت في مسلسل 2 قهوة، الذي شاركت في بطولته إلى جانب الفنان أحمد فهمي، وقدمت مرام أداءً ناضجًا وعفويًا لافتًا لتؤكد أن موهبتها تتجاوز حدود الجغرافيا، وتفتح لها الباب بقوة نحو مزيد من التجارب في مصر.

الفنانة ريام كفارنة

ومن بين الأسماء التي تخوض تجربة مميزة أيضًا، الفنانة السورية ريام كفارنة، التي تطل على الجمهور المصري من جديد بعد حضورها اللافت في مسلسل صلة رحم، وذلك من خلال مسلسل لعبة وقلبت بجد الذي يجمعها بالفنان أحمد زاهر، وتقدم ريام في العمل شخصية زوجة تواجه تحديات اقتصادية وأسرية يومية.

سارة بركة

كما تواصل الفنانة السورية سارة بركة حضورها في الدراما المصرية من خلال مشاركتها في مسلسل إفراج مع عمرو سعد، إلى جانب ظهورها في مسلسل علي كلاي مع أحمد العوضي، وذلك بعد تألقها في مسلسل مملكة الحرير بشخصية الأميرة فيروز الذهبي.

الفنان معتصم النهار

وفي تجربة مختلفة، يخوض الفنان السوري معتصم النهار أولى خطواته في الدراما المصرية من خلال مسلسل أنا أنت.. أنت مش أنا، وهو يدور حول تأثيرات الميتافيرس على كل من المجتمع وكذلك الناس، ويشاركه البطولة مصطفى أبو سريع وميرنا نور الدين.

