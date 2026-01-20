عمرو سعد يطرح برومو مسلسل إفراج (فيديو)

18 حجم الخط

مسلسلات رمضان 2026، طرح النجم عمرو سعد البرومو التشويقي لمسلسله الجديد إفراج، والذي من المقرر طرحه في رمضان 2026 ويعرض علي شاشة Mbc مصر.



مسلسل عمرو سعد في رمضان 2026

وعلق عمرو سعد علي البرومو التشويقي لمسلسله الجديد إفراج: مفيش مخلوق هيقدر على عباس الريس احداث حقيقيه وقصة تروي تفاصيلها لأول مرة استنوا مسلسل إفراج في رمضان 2026 على mbc مصر وشاهد.

ومن المقرر عرض مسلسل الفنان عمرو سعد خلال سباق رمضان 2026، وتغير اسم العمل مرتين ليتم الإستقرار علي “إفراج” ليكون الاسم النهائي للعمل، وكان تم تغييره قبل ذلك ليصبح “عباس” بدلًا من “الريس”.

ومسلسل عمرو سعد، بإشراف المخرج أحمد خالد موسى، وتدور الأحداث حول الدراما الشعبية باعتبارها الأقرب لدى المواطنين مما يجعلها تدخل سباق التنافس الرمضاني، ومسلسل “افراج” من إخراج أحمد خالد موسى، وتأليف ورشة ملوك، ويعرض على قناة MBC مصر خلال موسم رمضان 2026.

ويشارك في بطولة "إفراج" كل من: حاتم صلاح، سما إبراهيم، صفوة، أحمد عبد الحميد، علاء مرسي، وسارة بركة، إلى جانب نخبة من الفنانين، وتدور أحداثه في إطار درامي شعبي اجتماعي على مدار 30 حلقة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.