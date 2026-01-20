الثلاثاء 20 يناير 2026
طرح البرومو الرسمي لمسلسل "هي كيميا" لـ مصطفى غريب

هي كيميا
هي كيميا
18 حجم الخط

 

طرح المنتج عبد الله أبو الفتوح، البوستر الرسمي الأول لمسلسل “هي كيميا”، تمهيدًا لعرضه في شهر رمضان المقبل، عبر قناة “أم بي سي مصر”، ومنصة “شاهد”، وعدد من القنوات الأخري.

وينتمى المسلسل إلى الأعمال الكوميدية، حيث تدور أحداثه حول مواقف كوميدية وعائلية بين شقيقين "دياب ومصطفى غريب"، وعلاقتهما العاطفية، مع مزيج من الدراما والكوميديا، كما أنه هو البطولة الأولى لمصطفى غريب في الدراما التليفزيونية، بعدما حقق نجاحا كبيرا العام الماضي من خلال دوره في مسلسل "أشغال شقة 2".

أبطال مسلسل هي كيميا

 

مسلسل "هي كيميا" بطولة مصطفى غريب، وميمي جمال، ودياب، ومريم الجندي، محمد عبد العظيم، وفرح يوسف، وسيد رجب، وميشيل ميلاد، ومن إخراج إسلام خيري.

في سياق متصل، يواصل مصطفى غريب حضوره السينمائي من خلال فيلم درويش، الذي حقق إيرادات عالية منذ انطلاقه.

الفيلم يضم عددًا كبيرًا من النجوم، على رأسهم: عمرو يوسف، دينا الشربيني، محمد شاهين، تارا عماد، خالد كمال، محمود السراج، إلى جانب مجموعة من ضيوف الشرف أبرزهم هشام ماجد، من تأليف وسام صبري، إخراج وليد الحلفاوي.

