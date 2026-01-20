الثلاثاء 20 يناير 2026
بطولة نيللي كريم، "على قد الحب" على CBC حصريًا في رمضان

نيللي كريم، فيتو
نيللي كريم، فيتو
أعلنت قناة "CBC" عن عرض مسلسل "على قد الحب" بطولة الفنانة نيللي كريم، ضمن خريطة أعمالها الدرامية في موسم رمضان 2026، وذلك بشكل حصري على شاشتها.

المسلسل من بطولة نيللي كريم وشريف سلامة ومها نصار وأحمد ماجد وصفاء الطوخي وميمي جمال ومحمد أبو داوود وشهد الشاطر ومحمود الليثي ومحمد علي رزق وأحمد سعيد عبد الغني ويوسف حشيش وآية سليم، وﺗﺄﻟﻴﻒ مصطفى جمال هاشم  ومن إﺧﺮاﺝ خالد سعيد.

وفي وقت سابق طرحت منصة Watch It صورا حصرية من كواليس المسلسل الذي يجمع  نيللي كريم و  شريف سلامة والمقرر عرضه في موسم رمضان الدرامي 2026.  

 

ويشار إلى أن المسلسل كان قد حمل اسم "أنا" قبل تغييره إلى "على قد الحب"، وهو من بطولة كل من نيللي كريم وشريف سلامة

 

فريق عمل المسلسل

فيما يشارك في بطولة المسلسل بجانب النجوم السابق ذكرهم، محمد علي رزق، محمود الليثي، أحمد سعيد عبد الغني، شهد الشاطر، وهو من تأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج خالد سعيد.

وتدور أحداث مسلسل "على قد الحب" الذي تنتجه شركة S productions للمنتجة سالي والي، في إطار درامي اجتماعي رومانسي، يجمع بين المشاعر الإنسانية والتفاصيل العائلية.

