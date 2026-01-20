يارا السكري تتصدر الترند بعد برومو “على كلاي” أمام أحمد العوضي

18 حجم الخط

عادت النجمة الصاعدة يارا السكري لتفرض حضورها بقوة على الساحة الفنية، بعد أن تصدّر اسمها محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي فور طرح البرومو الرسمي لمسلسل «على كلاي» على شاشة «أون»، المقرر عرضه في موسم دراما رمضان المقبل.

البرومو لم يكن مجرد إعلان دعائي عابر، بل تحول إلى حدث جماهيري بحد ذاته، بعدما قدّمت يارا مجموعة من المشاهد العاطفية المشحونة بالتفاصيل والعمق والإحساس، ما جعلها حديث الجمهور في الساعات الأولى لإطلاقه.

ظهرت يارا السكري في البرومو وهي تجسد حالة إنسانية معقدة تجمعها بشخصية النجم أحمد العوضي، وقدمت أداءً ناضجًا يوازن بين الرقة والانفعال، وبين القوة والإنكسار، ما دفع المتابعين إلى الإشادة بقدرتها على السيطرة على الكادر رغم قصر المشاهد.

الجمهور على السوشيال ميديا وصف أداءها بأنه “صادق”، “مؤثر”، “راقي”، وأكد كثيرون أن “الكيمياء” بينها وبين العوضي كانت واضحة في لحظات قليلة، مما ينبئ بثنائية درامية ستشكل إحدى مفاجآت الموسم الرمضاني.

إشادات النقاد وتفاعل الجمهور أعادا إلى الواجهة نجاح يارا في الموسم الماضي من خلال مسلسل «فهد البطل»، حيث قدمت شخصية تركت بصمة قوية وفتحت لها أبوابًا أوسع داخل الدراما المصرية. واليوم، يبدو أن يارا السكري تعيد تثبيت خطواتها بثقة، مؤكدة أن صعودها ليس مجرد ضوء عابر، بل مسار مدروس يعتمد على موهبة تتطوّر من دور إلى آخر.

مسلسل «على كلاي» يجمع نخبة من نجوم الدراما المصرية، منهم: أحمد العوضي، يارا السكري، درة، محمد ثروت، عصام السقا، انتصار، ريم سامي، صفوة، محمود البزاوي، سارة بركة، رحمة محسن، طارق الدسوقي، وبسام رجب.

العمل من تأليف محمود حمدان، وإخراج محمد عبد السلام، وإنتاج شركة سينرجي، في إطار درامي اجتماعي مشوّق يعد بالكثير من المفاجآت.



تفاعل الجمهور الكبير مع البرومو يشير بوضوح إلى أن الموسم الرمضاني المقبل قد يشهد تثبيت اسم يارا السكري كإحدى أبرز نجمات الجيل الجديد، ليس فقط لجمال الحضور أو الشعبية المتزايدة، بل لقدرتها على تقديم مشاعر مركبة وأداء فني ناضج يجعلها منافسًا حقيقيًا على صدارة المشهد الدرامي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.