إجراء اختبار اللياقة البدنية لحكام دوري القسم الثاني (صور)

أجرت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصرى لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، اختبارات اللياقة البدنية لحكام ومساعدى دورى المحترفين، ودوري القسم الثاني "ب"، في إطار خطة اللجنة لمتابعة وتطوير أداء الحكام ورفع كفاءتهم 

حكمان مصريان في معسكر إعداد حكام كأس العالم

فيما يشارك الحكم الدولي أمين عمر، في معسكر إعداد الحكام المرشحين للمشاركة في بطولة كأس العالم التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك العام المقبل 2026.

ويُقام معسكر الإعداد للحكام في العاصمة القطرية الدوحة خلال الفترة من 23 حتى 27 من شهر فبراير 2026.

كما يشارك الحكم الدولي محمود عاشور في معسكر حكام الفيديو المساعد الذي يُنظمه الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا " وتستضيفه العاصمة القطرية الدوحة خلال الفترة من 3 الى 5 فبراير المقبل، بمشاركة 26 حكمًا من عدة دول في العالم، ويأتي هذا المعسكر ضمن سلسلة معسكرات فيفا التي تحتضنها قطر استعدادًا لكأس العالم 2026.

الجوائز المالية لبطولة كأس العالم 2026

فيما  أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم الجوائز المالية للمنتخبات المشاركة في كأس العالم.

وسيتم توزيع 727 مليون دولار على المنتخبات المشاركة في كأس العالم 2026، أي بزيادة قدرها 50% عن قيمة جوائز كأس العالم في قطر 2022.

وأكد الاتحاد الدولي أن كل منتخب مشارك مبدئيًا سيحصل على 1.5 مليون دولار، على أن يحصل الفائز بالبطولة على 50 مليون دولار. 

كما قرر أن يحصل الوصيف على 33 مليون دولار. 

بينما يحصل أصحاب  المركز الثالث على 29 مليون دولار، والمركز الرابع على 27 مليون دولار، والخامس حتى الثامن على 19 مليون دولار لكل واحد منهم. 

فيما يحصل صاحب المركز التاسع حتى الـ16 على 15 مليون دولار لكل واحد منهم.

