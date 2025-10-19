الأحد 19 أكتوبر 2025
لجنة الحكام باتحاد الكرة تنظم معسكرا تثقيفيا بمشاركة 30 محكمة (صور)

معسكر المحكمات بمركز
معسكر المحكمات بمركز المنتخبات الوطنية، فيتو

لجنة الحكام، انطلق اليوم بمركز المنتخبات الوطنية، معسكر مغلق لإعداد وتثقيف وتنشيط المحكمات المصريات بمشاركة 30 محكمة منهن 15 محكمة ساحة، 15  مساعدة، بحضور الدكتور مصطفى عزام المدير التنفيذى للاتحاد، أوسكار رويز رئيس لجنة الحكام الرئيسية، ووجيه احمد نائب رئيس اللجنة.

 

رفع المستوى الفني والبدني للمحكمات 

 

يأتى ذلك فى إطار رفع الكفاءة الفنية والبدنية للمحكمات المصرية، حيث يهدف أوسكار رويز رئيس اللجنة الرئيسية إلى خلق دوافع جديدة لدى المحكمات بالإضافة إلى التثقيف والتنشيط.

يستمر المعسكر لمدة 3 أيام، ويحاضر فيه أوسكار رويز وهيام بركة عضو اللجنة ومسئولة ملف التحكيم النسائى.

اختبارات فيديو تست للمحكمات

يتضمن برنامج المعسكر مراجعة قانون اللعبة واختبارات فيديو تيست والتعليمات الفنية الخاصة بسرعة اتخاذ القرارات الصحيحة والسريعة، وتقليل الأخطاء التحكيمية، وتعزيز الثقة بالنفس بهدف تحسين قدراتهن.

كما يتضمن المعسكر تدريبات عملية داخل ملاعب المنتخبات الوطنية بالسادس من أكتوبر.

وقد سبق المعسكر الرئيسى الذى انطلق اليوم، تدريبات عملية للمحكمات بالإسكندرية والبحيرة والقاهرة

