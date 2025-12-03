الأربعاء 03 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

أوسكار رويز يعقد اجتماعًا فنيًا مع الحكام لمراجعة أخطاء الأسبوع الأخير

أوسكار رويز، فيتو
أوسكار رويز، فيتو
18 حجم الخط

عقد أوسكار رويز، رئيس لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة، اجتماعًا اليوم مع عدد من الحكام بمقر الاتحاد المصري لكرة القدم، لمراجعة وتقييم بعض الحالات التحكيمية التي شهدتها المباريات التي أداروها خلال الأيام الماضية.

وشهد الاجتماع عرضًا تفصيليًا لعدد من القرارات التحكيمية عبر تحليل الفيديو، استعدادًا للمباريات المقبلة، وذلك في إطار حرص اللجنة على رفع الكفاءة الفنية وتطوير أداء الحكام.

حضر اللقاء كل من وجيه أحمد، وعزب حجاج، بالإضافة إلى محمد الحنفي عضو اللجنة الفنية.

طاقم حكام مصري لنهائي كأس ليبيا

فيما أعلنت هيئة استاد القاهرة عن استضافة مباراة نهائي كأس ليبيا المقررة غدًا بين فريقي أهلي طرابلس وأهلي بنغازي، بجانب استضافة مباراة كأس السوبر الليبي المقررة الأحد المقبل.

وكان اتحاد الكرة الليبي قد طلب رسميا من نظيره المصري تعيين طاقم تحكيم لإدارة مباراة أهلي طرابلس وأهلي بني غازي في نهائي كأس ليبيا للموسم الحالي 2025/ 2026.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أوسكار رويز لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة الاتحاد المصري لكرة القدم تطوير أداء الحكام وجيه أحمد عزب حجاج نهائي كأس ليبيا

مواد متعلقة

ختام معسكر المحاضرين ومعدي اللياقة البدنية للحكام

مجلس إدارة اتحاد الكرة يحيل شكوى محمود البنا إلى لجنة الحكام

ختام معسكر الحكام الواعدين تحت رعاية الفيفا

لجنة الحكام باتحاد الكرة تنظم معسكرا تثقيفيا بمشاركة 30 محكمة (صور)

الأكثر قراءة

إصابة كريم فؤاد في مران منتخب مصر قبل مواجهة الإمارات بكأس العرب

رونالدو ينافس محرز والدوسري على جائزة أفضل لاعب في الشرق الأوسط

منتخب العراق يتخطى البحرين بثنائية في كأس العرب 2025

تعرف على سعر جرام الذهب فى الصاغة اليوم الأربعاء 3-12-2025 بمنتصف التعاملات

بعد سباح الزهور، 5 مشاهد تكشف المستور في حوادث وفاة الرياضيين

مقتل القيادي المصري بجماعة الإخوان المسلمين عبد الرحمن الشوادفي برصاص مسلح مجهول في الفلبين

كأس العرب، العراق يتقدم على البحرين بثنائية في الشوط الأول

غرفة عمليات حزب المؤتمر تواصل متابعة انتخابات مجلس النواب بالدوائر الملغاة

خدمات

المزيد

أسعار العملات مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري اليوم الأربعاء

أسعار الذهب في الإمارات اليوم الأربعاء

استقرار سعر الريال القطري أمام الجنيه في البنك المركزي اليوم الأربعاء

استقرار سعر الدينار البحريني أمام الجنيه في البنوك المصرية اليوم الأربعاء

المزيد

انفوجراف

الجوائز الفردية في كأس العالم للناشئين 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

حكم شهادة الزور في محاضر الشرطة والنيابة

ملتقى المرأة بالجامع الأزهر: حسن العشرة أساس استقرار الأسرة والمجتمع

تفسير رؤية البقرة بالمنام وعلاقتها بقدوم سنة مليئة بالبركة والرخاء

المزيد
الجريدة الرسمية
ads