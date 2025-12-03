أوسكار رويز يعقد اجتماعًا فنيًا مع الحكام لمراجعة أخطاء الأسبوع الأخير

18 حجم الخط

عقد أوسكار رويز، رئيس لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة، اجتماعًا اليوم مع عدد من الحكام بمقر الاتحاد المصري لكرة القدم، لمراجعة وتقييم بعض الحالات التحكيمية التي شهدتها المباريات التي أداروها خلال الأيام الماضية.

وشهد الاجتماع عرضًا تفصيليًا لعدد من القرارات التحكيمية عبر تحليل الفيديو، استعدادًا للمباريات المقبلة، وذلك في إطار حرص اللجنة على رفع الكفاءة الفنية وتطوير أداء الحكام.

حضر اللقاء كل من وجيه أحمد، وعزب حجاج، بالإضافة إلى محمد الحنفي عضو اللجنة الفنية.

طاقم حكام مصري لنهائي كأس ليبيا

فيما أعلنت هيئة استاد القاهرة عن استضافة مباراة نهائي كأس ليبيا المقررة غدًا بين فريقي أهلي طرابلس وأهلي بنغازي، بجانب استضافة مباراة كأس السوبر الليبي المقررة الأحد المقبل.

وكان اتحاد الكرة الليبي قد طلب رسميا من نظيره المصري تعيين طاقم تحكيم لإدارة مباراة أهلي طرابلس وأهلي بني غازي في نهائي كأس ليبيا للموسم الحالي 2025/ 2026.

