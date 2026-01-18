أرقام مميزة لـ القناة في دوري المحترفين بعد 19 جولة

18 حجم الخط

دوري المحترفين، سيطر نادي القناة على عدد من الأرقام المميزة خلال مشوار دوري المحترفين الموسم الجاري.

ويعد فريق القناة، بقيادة عبد الناصر محمد المدير الفني، هو أكثر فرق دوري المحترفين تحقيقا للانتصارات بواقع 12 انتصارا، علاوة على أنه أكثر الفرق حفاظا على سجله من الخسارة بواقع هزيمة واحدة بعد 19 جولة.

كما يعد القناة أقوى فرق الدوري هجوما بعدما أحرز لاعبوه 30 هدفا، كما يعد أقوى الفرق دفاعا بعدما استقبلت شباكه عدد 10 أهداف.

وتتكون مسابقة القسم الثاني (أ) أو ما يعرف بـ دوري المحترفين من (18) فريقًا في مجموعة واحدة، وتقام المباريات بنظام الدوري الكامل من دورين "ذهاب وإيابًا".

يصعد للقسم الأول عدد 3 أندية ويهبط إلى القسم الثاني (ب) ناديان.

ويتصدر القناة جدول ترتيب دوري المحترفين بعد إنتهاء منافسات الجولة الـ 19.

ويتواجد القناة علي رأس جدول ترتيب دوري المحترفين برصيد 42 نقطة ويليه مسار وأبو قير للأسمدة ولكل منهما 35 نقطة صم بترول أسيوط في المركز الرابع برصيد 34 نقطة.

ترتيب دوري المحترفين بعد الجولة الـ 19

1- القناة 42 نقطة

2- مسار 35 نقطة

3- أبو قير للأسمدة 35 نقطة

4- بترول أسيوط 34 نقطة

5- الاتصالات 29 نقطة

6- مالية كفر الزيات 28 نقطة

7- الداخلية 27 نقطة

8- بروكسي 26 نقطة

9- المنصورة 26 نقطة

10- لافيينا 25 نقطة

11- الترسانة 25 نقطة

12- السكة الحديد 22 نقطة

13- الانتاج الحربي 21 نقطة

14- أسوان 18 نقطة

15- طنطا‏ 16 نقطة

16- ديروط 16 نقطة

17- راية 15 نقطة

18- بلدية المحلة 14 نقطة



نتائج مباريات الجولة الـ 19 من دوري المحترفين

القناة ضد لافيينا 2ـ0

مسار ضد الترسانة 0ـ2

السكة الحديد ضد راية 2ـ1

أبوقير للأسمدة ضد بترول أسيوط 1ـ0

مالية كفر الزيات ضد ديروط 1ـ0

الإنتاج الحربي ضد المنصورة 0ـ0

طنطا ضد بلدية المحلة 1ـ1

أسوان ضد بروكسي 0ـ3

الداخلية ضد المصرية للاتصالات 1ـ2

