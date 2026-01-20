حاكم كاليفورنيا لـ الأوروبيين: ترامب شخص ضعيف اصفعوه بدلا من استرضائه

18 حجم الخط

طالب حاكم كاليفورنيا (الديمقراطي) جافين نيوسوم، من الأوروبيين في دافوس، اليوم الثلاثاء، التصدي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في ما يتعلق بقضية جرينلاند، داعيا إلى توجيه صفعة له لإجباره على التراجع عن موقفه.

كلمة حاكم كاليفورنيا خلال منتدى دافوس

وقال حاكم كاليفورنيا في كلمة ألقاها خلال منتدى دافوس، وصف جافين نيوسوم، الرئيس الأمريكي ترامب بأنه "ضعيف"، معتبرا أن على الاتحاد الأوروبي الرد بحزم شديد عليه.

وقال: "إنه بارع في استغلال نقاط الضعف، لكنه يتراجع عندما يتم صفعه، لا يمكنه الحصول على كل شيء، كفى مجاملات، توقفوا عن محاولة استرضائه. واجهوا النار بالنار".

حاكم كاليفورنيا يهاجم ترامب بسبب جرينلاند

ووصف حاكم كاليفورنيا، طموح ترامب بالاستيلاء على جرينلاند بأنه جنون، لكنه رأى أن الرئيس الأمريكي لن يسعى إلى غزو الجزيرة الدانماركية ذات الحكم الذاتي عسكريا.

وأضاف حاكم كاليفورنيا: "إن قضية جرينلاند برمتها عبثية، وآن الأوان ليدرك الجميع حقيقة الوضع، وأن يقفوا بحزم وعزم، وأن يعبّروا عن موقفهم ويتكلموا بصوت واحد: اصفعوه".

وفي سياق متصل، يدرس الاتحاد الأوروبي، اتخاذ إجراءات تجارية انتقامية بعد تهديد ترامب بفرض رسوم جمركية على 8 دول أوروبية، بينها 6 دول أعضاء في الاتحاد.

