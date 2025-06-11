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خارج الحدود

ترامب يهدد حاكم كاليفورنيا بشأن ضباط الهجرة

ترامب، فيتو
ترامب، فيتو

رد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، على خطاب حاكم ولاية كاليفورنيا، الديمقراطي جافين نيوسوم، الذي حذر فيه الشعب الأمريكي من أن الديمقراطية تتعرض لهجوم على خلفية الاحتجاجات في مدينة لوس أنجلوس ونشر الجيش.

وقال ترامب في منشور على منصته "تروث سوشيال": "لم يتمكن حاكم كاليفورنيا غير الكفء من توفير الحماية في الوقت المناسب عندما تعرض ضباط إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك، وهم وطنيون عظماء، لهجوم من قبل حشد خارج عن السيطرة من المحرضين ومثيري الشغب والمتمردين".

كما أضاف: "لنجعل أمريكا عظيمة مجددًا!".

 

حاكم ولاية كاليفورنيا: ترامب يفرض حصارًا عسكريًا على لوس أنجلوس

وكان نيوسوم قد انتقد ترامب، خلال خطاب موجز ألقاه، أمس الثلاثاء، قائلًا إنه يفرض حصارًا عسكريًا على لوس أنجلوس.

فيما علق مدير الاتصالات في البيت الأبيض، ستيفن تشانج، على تصريحات نيوسوم، قائلًا على منصة "إكس" اليوم: "يبدو أن نيوسوم استأجر فريق الحملة الخاسر لكامالا هاريس وجو بايدن، لأنه بدأ يقول إن هذا تهديد للديمقراطية".

بدوره، كتب نائب رئيس موظفي البيت الأبيض، ستيفن ميلر، على "إكس": "الحزب الديمقراطي بأكمله ملتزم بمبدأ واحد فقط، ألا وهو إغراق كل مدينة أميركية بالمهاجرين".

كما قالت نائبة المتحدثة باسم البيت الأبيض، أبيجيل جاكسون، على "إكس": "هذه وصفة نيوسوم الكلاسيكية.. إلقاء اللوم في فشله على ترامب.. أمر سخيف ومتوقع".

وكانت أعلنت شرطة لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا اليوم، اعتقال عدد من المتظاهرين ضد سياسة الهجرة وترحيل المهاجرين غير الشرعيين التي فرضها ترامب.

وأوضحت الشرطة في بيان، أنها أجرت عمليات توقيف مع تحدي المحتجين حظر التجول.

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