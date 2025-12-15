مسؤول أمريكي: ترامب يتصل بزيلينسكي والقادة الأوروبيين لبحث اتفاق أوكرانيا

18 حجم الخط

نقلت وسائل إعلام عن مسؤول أمريكي قوله اليوم الاثنين: إن الرئيس دونالد ترامب سيتصل الليلة بالرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي والقادة الأوروبيين لبحث الاتفاق بشأن أوكرانيا.

وأضاف مسؤول أمريكي، أن مسألة الأراضي تم بحثها اليوم بشكل عميق خلال المحادثات بشأن أوكرانيا و تم بحث الضمانات الأمنية لأوكرانيا بشكل أعمق اليوم خلال المحادثات.

وفي السياق ذاته أكد رستم أوميروف، كبير المفاوضين الأوكرانيين، أن بلاده أحرزت تقدمًا ملموسًا وملحوظًا خلال المحادثات الجارية مع الوفد الأمريكي، في إطار الجهود المبذولة لبحث تطورات الحرب مع روسيا وإمكانية التوصل إلى تسوية سياسية تنهي النزاع المستمر.

أوكرانيا تتحدث عن أجواء إيجابية داخل غرف التفاوض ودور أمريكي نشط في تقريب وجهات النظر

وأوضح أوميروف أن الفريق الأمريكي يشارك في المفاوضات مع أوكرانيا بروح بنّاءة، ويعمل بشكل جاد على تسهيل الوصول إلى تفاهمات مشتركة، بما يسهم في تهيئة المناخ المناسب للتوصل إلى اتفاق سلام دائم يضع حدًا للحرب ويضمن استقرار المنطقة.

تقدم ملموس يتكرر في تقييم كييف لمسار التفاوض مع الولايات المتحدة

وشدد كبير المفاوضين الأوكرانيين على أن التقدم المحقق في المحادثات ليس شكليًا، بل يعكس خطوات حقيقية إلى الأمام في الملفات المطروحة للنقاش مع الجانب الأمريكي، ما يعزز فرص البناء على هذه النتائج خلال الجولات المقبلة من المفاوضات.

تأكيد أوكراني على جدية الدور الأمريكي في دعم مسار السلام الدائم

وجدد أوميروف التأكيد على أن الدور الأمريكي يظل محوريًا في دعم المسار التفاوضي، مشيرًا إلى أن الجهود التي يبذلها الفريق الأمريكي تهدف إلى التوصل لاتفاق سلام طويل الأمد، وليس مجرد حلول مؤقتة، بما يحقق الأمن والاستقرار لأوكرانيا والمنطقة ككل.

وذكرت وكالة الأنباء رويترز في تقرير لها اليوم الاثنين، أن الوفد الأمريكي أصر خلال المحادثات مع الجانب الأوكراني على ضرورة موافقة أوكرانيا على سحب قواتها من منطقة دونيتسك.

