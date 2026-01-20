الثلاثاء 20 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

سجال على إكس بين وزير الخارجية الإيراني والرئيس الإسرائيلي بسبب قمة دافوس

وزير الخارجية الإيراني
وزير الخارجية الإيراني والرئيس الإسرائيلي
18 حجم الخط

علق الرئيس الإسرائيلي يستحاق هرتسوغ، على تصريحات وزير الخارجية الإيراني بشأن سحب منتدى الاقتصاد العالمي دعوته لحضور قمة "دافوس" في سويسرا بسبب أكاذيب تل أبيب وضغوطها.

 وأعاد هرتسوغ  نشر منشور عراقجي، معلقا عليه بالقول: "إن النظام الإيراني القاتل نفسه الذي يرتكب المجازر بحق شعبه يوما بعد يوم، ويعدم النساء والرجال الأبرياء لتجرؤهم على المطالبة بحريتهم، وينشر الرعب والموت في جميع أنحاء الشرق الأوسط، ليس في وضع يسمح له بإعطاء دروس للآخرين في الأخلاق"، على حد زعمه.

وأضاف هرتسوغ: "إن الإدانة الدولية للنظام الإيراني ليست نتيجة لضغوط سياسية، بل هي نتاج حقيقة بسيطة لا يمكن إنكارها: النظام الإيراني هو رأس الأفعى الذي يسلح ويمول ويوجه حماس وحزب الله ووكلاء إرهابيين آخرين يرتكبون جرائم ضد الإنسانية"، وفق قوله.

سجال على إكس بين وزير الخارجية الإيراني والرئيس الإسرائيلي بسبب قمة دافوس
 

وكتب عباس عراقجي في حسابه على منصة "إكس" تعليقا على سحب دعوة إيران لحضور قمة دافوس: "لقد ألغى المنتدى الاقتصادي العالمي مشاركتي في "دافوس" بناء على أكاذيب وضغوط سياسية من إسرائيل ووكلائها والمدافعين عنها المقيمين في الولايات المتحدة".

سحب دعوة إيران من حضور قمة دافوس

وقال عراقجي "هناك حقيقة أساسية واحدة في ما يتعلق بأحداث العنف الأخيرة في إيران: كان لزاما علينا الدفاع عن شعبنا ضد الإرهابيين المسلحين وعمليات القتل التي تتم بأسلوب "داعش" والمدعومة علانية من قبل الموساد".

وأضاف وزير الخارجية الإيراني: “المفارقة المحزنة هي: أن الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل بحق الفلسطينيين والمذبحة الجماعية التي راح ضحيتها 71,000 شخص بريء، لم تدفع المنتدى الاقتصادي العالمي إلى إلغاء أي دعوة وُجهت للمسؤولين الإسرائيليين على الإطلاق. بل في الواقع، قام ”هرتسوغ" بجولة نصر في دافوس في وقت مبكر من يناير 2024، حتى بينما كان يواجه اتهامات جنائية في سويسرا بسبب الإبادة الجماعية المستمرة في غزة".

ورأى عراقحي أنه "إذا أراد المنتدى الاقتصادي العالمي التظاهر باتخاذ ما زعموا أنه موقف "أخلاقي"، فهذا شأنه. ولكن يجب عليه على الأقل أن يكون متسقا في ذلك"، مضيفا: "إن المعايير الصارخة الحالية بازدواجيتها لا تعبر إلا عن انحطاط أخلاقي وإفلاس فكري".

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الرئيس الإسرائيلي دافوس تل أبيب وزير الخارجية الإيراني إيران

مواد متعلقة

نظارة زرقاء وكلمة حادة ضد ترامب، ماكرون يثير الجدل فى منتدي دافوس (فيديو)

نتنياهو يهدد إيران برد لن يتخيله أحد حال شنها هجمات على إسرائيل

الرئيس الإسرائيلي ينفي محادثات مع ترامب بشأن العفو عن نتنياهو
ads

الأكثر قراءة

سعر صرف الدولار في البنك المركزي والبنوك المصرية (آخر تحديث)

الأرصاد تعلن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا الأربعاء

وزير الثقافة يلتقي سفير قطر بالقاهرة لبحث استعدادات العام الثقافي المصري القطري

الموت يفجع الفنانة بشرى

بسبب الذكاء الاصطناعي، وزير الاتصالات يكشف المهن المُهددة بالاختفاء في المستقبل

وكيل وزارة التموين بالإسكندرية يعقد اجتماعا مع رئيس شعبة المخابز

فوانيس رمضان تضيء شوارع السيدة زينب، والأسعار تبدأ من 25 جنيهًا (فيديو وصور)

موعد الأيام البيض من شهر شعبان 2026

خدمات

المزيد

أسعار الألومنيوم في بورصة لندن للمعادن اليوم الثلاثاء

سعر كيلو الأرز الأبيض يسجل 25 جنيها اليوم الثلاثاء 20 يناير 2026 

28 جنيها سعر كيلو السكر بالأسواق اليوم الثلاثاء 20 يناير

تعرف على سعر كيلو السكر اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

ضوابط دخول الهواتف المحمولة من الخارج بدءا من 21 يناير 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

موعد الأيام البيض من شهر شعبان 2026

وزير الأوقاف لأصحاب المهن: العمل والعمران ثلثي الدين (فيديو)

هل تتضاعف الأعمال في شهر شعبان؟

المزيد
الجريدة الرسمية