علق الرئيس الإسرائيلي يستحاق هرتسوغ، على تصريحات وزير الخارجية الإيراني بشأن سحب منتدى الاقتصاد العالمي دعوته لحضور قمة "دافوس" في سويسرا بسبب أكاذيب تل أبيب وضغوطها.

وأعاد هرتسوغ نشر منشور عراقجي، معلقا عليه بالقول: "إن النظام الإيراني القاتل نفسه الذي يرتكب المجازر بحق شعبه يوما بعد يوم، ويعدم النساء والرجال الأبرياء لتجرؤهم على المطالبة بحريتهم، وينشر الرعب والموت في جميع أنحاء الشرق الأوسط، ليس في وضع يسمح له بإعطاء دروس للآخرين في الأخلاق"، على حد زعمه.

وأضاف هرتسوغ: "إن الإدانة الدولية للنظام الإيراني ليست نتيجة لضغوط سياسية، بل هي نتاج حقيقة بسيطة لا يمكن إنكارها: النظام الإيراني هو رأس الأفعى الذي يسلح ويمول ويوجه حماس وحزب الله ووكلاء إرهابيين آخرين يرتكبون جرائم ضد الإنسانية"، وفق قوله.

سجال على إكس بين وزير الخارجية الإيراني والرئيس الإسرائيلي بسبب قمة دافوس



وكتب عباس عراقجي في حسابه على منصة "إكس" تعليقا على سحب دعوة إيران لحضور قمة دافوس: "لقد ألغى المنتدى الاقتصادي العالمي مشاركتي في "دافوس" بناء على أكاذيب وضغوط سياسية من إسرائيل ووكلائها والمدافعين عنها المقيمين في الولايات المتحدة".

سحب دعوة إيران من حضور قمة دافوس

وقال عراقجي "هناك حقيقة أساسية واحدة في ما يتعلق بأحداث العنف الأخيرة في إيران: كان لزاما علينا الدفاع عن شعبنا ضد الإرهابيين المسلحين وعمليات القتل التي تتم بأسلوب "داعش" والمدعومة علانية من قبل الموساد".

وأضاف وزير الخارجية الإيراني: “المفارقة المحزنة هي: أن الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل بحق الفلسطينيين والمذبحة الجماعية التي راح ضحيتها 71,000 شخص بريء، لم تدفع المنتدى الاقتصادي العالمي إلى إلغاء أي دعوة وُجهت للمسؤولين الإسرائيليين على الإطلاق. بل في الواقع، قام ”هرتسوغ" بجولة نصر في دافوس في وقت مبكر من يناير 2024، حتى بينما كان يواجه اتهامات جنائية في سويسرا بسبب الإبادة الجماعية المستمرة في غزة".

ورأى عراقحي أنه "إذا أراد المنتدى الاقتصادي العالمي التظاهر باتخاذ ما زعموا أنه موقف "أخلاقي"، فهذا شأنه. ولكن يجب عليه على الأقل أن يكون متسقا في ذلك"، مضيفا: "إن المعايير الصارخة الحالية بازدواجيتها لا تعبر إلا عن انحطاط أخلاقي وإفلاس فكري".

