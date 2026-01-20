رئيس مياه القناة يتفقد عددا من مواقع العمل بفايد في الإسماعيلية

18 حجم الخط

أجرى اللواء مهندس أحمد محمد رمضان رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب بشركة محافظات القناة، اليوم الثلاثاء، بمرافقه عدد من القيادات التنفيذية والفنية بقطاع الإسماعيلية، زيارة تفقدية لعدد من مواقع العمل بمركز ومدينة فايد، وذلك فى إطار المتابعة الدورية لسير الأعمال لضمان استدامة الخدمة المقدمة للمواطنين بمركز ومدينة فايد.

بدء الجولة التفقدية

واستهل رئيس الشركة جولته بمتابعة اعمال الصيانة والاصلاح لخـــــط مياه الشرب قطر 600 مم، مشيرا الى حدوث كسر مفاجئ لخط المياه قطر 600 مم بالطريق الصحراوى والمغذى للبر الغربى لمركز ومدينة فايد بدءا من الساساتر وحتى أبوسلطان.

سير العمل على مدار الساعة

وأكد ان أعمال الاصلاح تتم على مدار الساعة وتسخير كافة الامكانيات الفنية لسرعة الانتهاء من الاعمال المطلوبة، مشيرا الى أعمال الإصلاح للكسر تتواصل بشكل عاجل، لعدم تأثر المواطنين بانقطاع الخدمة لفترات طويلة، هذا وقد قامت الشركة بتوفير سيارات المياه لكافة المناطق المتأثرة بالانقطاع لسد احتياجات المواطنين من مياه الشرب لحين الانتهاء من أعمال الإصلاح.

تفقد محطة فايد

وفى سياق متصل تفقد اللواء أحمد رمضان محطة مياه فايد الكبرى والتى تتكون من مرحلتين هما مرحلة ٦٠٠ ل/ث ومرحلة ٨٠٠ ل/ ث لخدمة عدد من المناطق بمركز ومدينة فايد منها كوبرى السيل وكسفريت وفنارة العمدة وفنارة وقمة فايد وفايد والسعيدية وسرابيوم، وذلك للاطمئنان على سير العمل بالمحطة والالتزام بكافة معايير التشغيل والصيانة واتباع تعليمات التشغيل القياسية لجميع مراحل التشغيل،وكذلك معايير المراقبة وضبط الجودة والتى تتمثل فى صيانة الأجهزة دوريا، واتخاذ الاجراءات اللازمة لرفع الكفاءة واعادة التأهيل للمحطة لتحقيق أفضل الخدمات للمواطنين نطاق خدمتها.

فتح جميع قنوات التواصل مع المواطنين

وأشار رئيس الشركة إلى أن الشركة تفتح جميع قنوات التواصل مع المواطنين على مدار اليوم من خلال الخط الساخن 125 من أى تليفون أرضى أو موبايل,كذلك من خلال الصفحة الرسمية لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة على موقع التواصل الاجتماعى الفيس بوك لتلقى شكاوى العملاء بمحافظات القناة الثلاثة على مدار 24 ساعة والعمل على حلها فى أسرع وقت ممكن.

