حوادث

تأجيل محاكمة قاتل صغير الإسماعيلية لجلسة 27 يناير

أجلت محكمة جنايات الأحداث في محافظة الإسماعيلية، اليوم الثلاثاء، نظر القضية الشهيرة بـ" مقتل صغير الإسماعيلية"، ليوم 27 من شهر يناير الجارى. 

تأجيل المحاكمة لعرض المتهم على الطب النفسي

وكانت محكمة جنايات الأحداث في محافظة الإسماعيلية برئاسة المستشار خالد الديب، وعضوية المستشارين محمد أبو طلب وأحمد عاطف، قررت تأجيل قضية قاتل صغير الإسماعيلية لـ 20 من يناير 2026، وذلك للعرض على الطب النفسي كما طالب محامي المتهم.      

خلو المتهم من الأمراض العقلية والنفسية 

ومن جانبه قال محمد حسين الجبلاوي محامي ضحية جريمة المنشار في الإسماعيلية: إن تقرير الطب النفسي للمتهم بارتكاب الجريمة انتهى إلى أن المتهم شخص في كامل قواه العقلية ولا يعاني من أي اضطرابات نفسية أو سلوكية وهو ما يجعله مسؤولا مسؤولية كاملة عن أفعاله.  

وذكر تقرير الطب النفسي: بعد عرض المتهم علي عدة لجان نفسية في المجلس الإقليمي للصحة النفسية (1) في القاهرة فإن المتهم يوسف أيمن لا يوجد لديه في الوقت الحالي ولا في وقت ارتكابه الواقعة محل الاتهام والمعروفة إعلاميا باسم جريمة المنشار بالإسماعيلية أي أعراض دالة تشير إلى وجود اضطراب نفسي.  

وانتهى التقرير إلى أن المتهم لايعاني من اضطراب عقلي أو نقص في الإدراك أو الاختيار وسلامة الإرادة والتمييز والحكم الصائب علي الأمور ومعرفة الخطأ من الصواب، مما يجعله مسؤولا مسئولية كاملة عن الاتهام المنسوب إليه في القضية.

