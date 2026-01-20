جنايات الأحداث تصدر بعد قليل حكمها في قضية مقتل طفل الإسماعيلية

18 حجم الخط

تواصل محكمة جنايات الأحداث في محافظة الإسماعيلية برئاسة المستشار خالد الديب، وعضوية المستشارين محمد أبو طلب وأحمد عاطف، بعد قليل نظر جلسة محاكمة قاتل صغير الإسماعيلية، ومن المتوقع أن يتم اليوم النطق بالحكم في القضية.

تأجيل المحاكمة لعرض المتهم على الطب النفسي

وكانت محكمة جنايات الأحداث في محافظة الإسماعيلية برئاسة المستشار خالد الديب، وعضوية المستشارين محمد أبو طلب وأحمد عاطف، قررت تأجيل قضية قاتل صغير الإسماعيلية لـ 20 من يناير 2026، وذلك للعرض على الطب النفسي كما طالب محامي المتهم.

خلو المتهم من الأمراض العقلية والنفسية

ومن جانبه قال محمد حسين الجبلاوي محامي ضحية جريمة المنشار في الإسماعيلية أن تقرير الطب النفسي للمتهم بارتكاب الجريمة انتهى إلي أن المتهم شخص في كامل قواه العقلية ولا يعاني من أي اضطرابات نفسية أو سلوكية وهو ما يجعله مسؤولا مسؤولية كاملة عن أفعاله.

وذكر تقرير الطب النفسي فإنه بعد عرض المتهم علي عدة لجان نفسية في المجلس الإقليمي للصحة النفسية (1) في القاهرة فإن المتهم يوسف أيمن لا يوجد لديه في الوقت الحالي ولا في وقت ارتكابه الواقعة محل الاتهام والمعروفة إعلاميا باسم جريمة المنشار بالإسماعيلية أي أعراض دالة تشير إلي وجود اضطراب نفسي.

وانتهى التقرير إلى أن المتهم لايعاني من اضطراب عقلي أو نقص في الإدراك أو الاختيار وسلامة الإرادة والتمييز والحكم الصائب علي الأمور ومعرفة الخطأ من الصواب، مما يجعله مسؤولا مسئولية كاملة عن الاتهام المنسوب إليه في القضية.

