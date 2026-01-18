محافظ الإسماعيلية يتفقد "مطبخ الخير" بالقنطرة غرب لدعم الأسر الأولى بالرعاية

18 حجم الخط

أكد اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، أن مبادرة "الخير" تمثل نموذجًا متكاملًا للعمل المجتمعي المنظم، وتعكس توجه الدولة نحو تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية ودعم الأسر الأولى بالرعاية، من خلال تدخلات اجتماعية مدروسة تُنفذ وفق آليات واضحة تضمن العدالة والشفافية في وصول الدعم لمستحقيه.

تفقد مطبخ الخير بمدينة القنطرة غرب

جاء ذلك خلال جولته التفقدية اليوم الأحد، لمركز ومدينة القنطرة غرب والتي تضمنت تفقد تفقد حملة دمتم سند للرعاية الصحية ومدرسة التحرير للتعليم الأساسي ومطبخ الخير ضمن مبادرة الخير لدعم الأسر الأولى بالرعاية.

تفقد مطبخ الخير بالقطرة غرب، فيتو

تفقد مطبخ الخير بالقنطرة غرب، فيتو

أبرز الحضور خلال الجولة

وذلك في حضور، مها الحفناوي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، الدكتور زكريا هاشم مدير عام مديرية الطب البيطري، د.علي رفعت مدير هيئة الرعاية الصحية بالاسماعيلية محمد عيد رئيس مركز ومدينة القنطرة غرب، العميد عفت راغب مستشار المحافظ للمتابعة الميدانية، العميد حمدي هندي المشرف العام على الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، مروة الخولي مدير إدارة شئون البيئة ووحدة المخلفات، وعدد من التنفيذين والرائدات الريفيات.

متابعة تجهيز الوجبات

حيث تابع محافظ الإسماعيلية عملية تجهيز وإعداد الوجبات ضمن مبادرة الخير والتي تستهدف توفير ٣٥ ألف وجبة غذائية ساخنة بواقع ٣٥٠٠ وجبة لكل مركز، إلى جانب توزيع كراتين مواد غذائية جافة، ولحوم، وبطاطين، فضلًا عن تقديم خدمات توعوية وصحية، بما يسهم في تحسين جودة الحياة ورفع مستوى الوعي المجتمعي، وذلك بجميع قرى ومراكز ومدن المحافظة.

تفقد أعمال مبادرة دمتم سند، فيتو

تفقد أعمال مبادرة دمتم سند، فيتو

مشيدا بما رآه من تنافس حميد بين المراكز والمدن في التجهيز والإعداد لمبادرة الخير مؤكدا علي استمرار مثل هذه المبادرات حتى شهر رمضان الكريم

وأشار المحافظ إلى أن تنفيذ المبادرة يتم تحت الإشراف الكامل لمديرية التضامن الاجتماعي، باعتبارها الجهة المعنية بتنفيذ التدخلات الاجتماعية، من خلال حصر الفئات المستحقة، والتنسيق مع الإدارات الاجتماعية، والرائدات الاجتماعيات، والجمعيات الأهلية الشريكة، بما يضمن تنظيم عملية التوزيع وتحقيق أقصى استفادة ممكنة للفئات المستهدفة.

وثمّن محافظ الإسماعيلية جهود المديريات والجهات المشاركة، حيث تم التنسيق مع إدارة البيئة لمتابعة أماكن إعداد الوجبات والتأكد من توافر الاشتراطات الصحية، ومع مديرية الطب البيطري للتأكد من جودة وسلامة اللحوم، ومديرية الزراعة لمتابعة سلامة المكونات الغذائية، إلى جانب مديرية الصحة التي تقوم بتنفيذ قوافل طبية بالتزامن مع المبادرة، بالإضافة لفرق المتطوعين لدعم أعمال الإعداد والتوزيع.

كما أوضح أن المبادرة نُفذت بالتنسيق مع رؤساء مجالس المدن والأحياء، لاختيار مواقع المطابخ وآليات التوزيع وفق طبيعة كل منطقة، وبالتعاون مع مؤسسات وجمعيات العمل الأهلي والمجتمع المدني، وبمشاركة فعالة من المتطوعين، بما يعزز قيم التكافل والتضامن المجتمعي.

بالإضافة إلى تقديم الدعم اللوجيستي من الحملة الميكانيكية بالمحافظة لتوفير الانتقال للمتطوعين ونقل الوجبات إلى أماكن التوزيع وفق خطة معدة مسبقًا وتم التنسيق فيها مع المراكز والمدن.

مشيرًا إلى أن مثل تلك المبادرات تؤكد على منظومة العمل المؤسسي الذي ينتقل بالعمل من محدودية الفرد إلى رحابة الجماعة، مما يعزز التعاون والتكامل ما يؤدي إلى رفع الكفاءة وتحقيق الأهداف.

ومن جهتها أوضحت مها الحفناوي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي أنه تم توزيع ١٠٠ بطانية علي بعض الأسر الأولى بالرعاية بمركز ومدينة القنطرة غرب طبقا لقواعد بيانات تكافل وكرامة مشيرة إلى استمرار تقديم كافة أنواع الدعم والتدخلات الاجتماعية لتوفير حياة كريمة لأهالينا من الأسر الأولى بالرعاية.

كما تم تقديم الدعم والتوعية والمشورة لعدد كبير من السيدات، بالإضافة إلى توفير قروض دوارة للمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر للمرأة المعيلة.

كما تفقد اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية حملة دمتم سند والتي انطلقت أمس وتغطي كافة القطاعات بالمحافظة لتوفير الحماية الصحية والكشف على الأمراض المزمنة وتقديم الأدوية وإجراء تحاليل الدهون الثلاثية ضمن مجموعة خدمات صحية متنوعة تشملها المبادرة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.