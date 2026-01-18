محافظ الإسماعيلية يتفقد أعمال إنشاء كوبري ترعة بورسعيد (صور)

18 حجم الخط

تفقد اللواء أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، اليوم الأحد، أعمال إنشاء كوبري ترعة بورسعيد، وطريق بر أيمن بترعة بورسعيد بمدينة القنطرة غرب.

جاء ذلك بحضور المهندس أحمد الشيمي مدير عام مديرية الطرق والنقل بالإسماعيلية، ومحمد عيد رئيس مركز ومدينة القنطرة غرب، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

جانب من تفقد المشروع، فيتو

جانب من تفقد المشروع، فيتو

جانب من تفقد المشروع، فيتو

شرح مفصل للمشروع

وخلال تفقد محافظ الإسماعيلية، استمع لشرح مفصل من المهندس أحمد الشيمي مدير مديرية الطرق والنقل بالإسماعيلية، حيث أوضح أن المحور التبادلي لمدينة القنطرة غرب، والذى يقع على بر أيمن ترعة بورسعيد، يمتد من طريق المعدية بطول ١٢٠٠ متر وعرض ١٤ مترا، ويشمل المشروع أعمال الحماية لجسر الترعة، عمل حائط ساند أمام سوق الجملة.

جانب من تفقد المشروع، فيتو

جانب من تفقد المشروع، فيتو

جانب من تفقد المشروع، فيتو

كما يشمل إنشاء كوبري سيارات بعرض ١٠ أمتار، يمر أعلى الترعة في اتجاه مجمع المصالح الحكومية، المرور ومجمع المحاكم، ليصبح محور تبادلي للمدينة، وكذلك يخدم منطقة التوسع العمراني شرق المدينة.

محافظ الإسماعيلية يوجه بسرعة الانتهاء من أعمال إنشاء الكوبرى

ووجَّه محافظ الإسماعيلية، بسرعة الانتهاء من الأعمال، والتنسيق مع كافة الجهات المعنية، لاستكمال كافة المرافق العامة بالمنطقة، واستكمال شبكة الطرق؛ لتحقيق التنمية الشاملة بمدينة القنطرة غرب ودعم الحركة التجارية بالمدينة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.