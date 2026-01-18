الأحد 18 يناير 2026
محافظات

محافظ الإسماعيلية يتفقد أعمال إنشاء كوبري ترعة بورسعيد (صور)

تفقد اللواء أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، اليوم الأحد، أعمال إنشاء كوبري ترعة بورسعيد، وطريق بر أيمن بترعة بورسعيد بمدينة القنطرة غرب. 

محافظ الإسماعيلية يتفقد المركز التكنولوجي بالقنطرة شرق ويستمع لشكاوى المواطنين

محافظ الإسماعيلية يتفقد "مطبخ الخير" بمركز القنطرة شرق

جاء ذلك بحضور المهندس أحمد الشيمي مدير عام مديرية الطرق والنقل بالإسماعيلية، ومحمد عيد رئيس مركز ومدينة القنطرة غرب، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة. 

شرح مفصل للمشروع 

وخلال تفقد محافظ الإسماعيلية، استمع لشرح مفصل من المهندس أحمد الشيمي مدير مديرية الطرق والنقل بالإسماعيلية، حيث أوضح أن المحور التبادلي لمدينة القنطرة غرب، والذى يقع على بر أيمن ترعة بورسعيد، يمتد من طريق المعدية بطول ١٢٠٠ متر وعرض ١٤ مترا، ويشمل المشروع أعمال الحماية لجسر الترعة، عمل حائط ساند أمام سوق الجملة. 

كما يشمل إنشاء كوبري سيارات بعرض ١٠ أمتار، يمر أعلى الترعة في اتجاه مجمع المصالح الحكومية، المرور ومجمع المحاكم، ليصبح محور تبادلي للمدينة، وكذلك يخدم منطقة التوسع العمراني شرق المدينة.

محافظ الإسماعيلية يوجه بسرعة الانتهاء من أعمال إنشاء الكوبرى 

ووجَّه محافظ الإسماعيلية، بسرعة الانتهاء من الأعمال، والتنسيق مع كافة الجهات المعنية، لاستكمال كافة المرافق العامة بالمنطقة، واستكمال شبكة الطرق؛ لتحقيق التنمية الشاملة بمدينة القنطرة غرب ودعم الحركة التجارية بالمدينة. 

