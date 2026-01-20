ضبط 130 ألف مخالفة مرورية وإجراء فحص مخدرات لـ 1400 سائق خلال 24 ساعة

18 حجم الخط

واصلت وزارة الداخلية حملاتها المرورية المكثفة على كافة الطرق والمحاور على مستوى الجمهورية، في إطار جهودها المستمرة لتحقيق الانضباط المروري والحفاظ على سلامة المواطنين.

وأسفرت الجهود، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عن ضبط 129,043 مخالفة مرورية متنوعة، كان أبرزها: السير بدون تراخيص – تجاوز السرعة المقررة – الوقوف العشوائي – التحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة – مخالفة شروط التراخيص.



كما تم فحص 1,308 سائقين، وتبين إيجابية 54 حالة لتعاطي المواد المخدرة.

وفي السياق ذاته، واصلت الوزارة حملاتها المرورية والانضباطية بمناطق الأعمال على الطريق الدائري الإقليمي، حيث أسفرت خلال الـ 24 ساعة المنقضية عن ضبط 712 مخالفة مرورية متنوعة شملت (تحميل ركاب – مخالفة شروط التراخيص – الأمن والمتانة)، إلى جانب فحص 98 سائقًا، وتبين إيجابية 7 حالات لتعاطي المواد المخدرة.

كما تم ضبط 11 محكومًا عليهم بإجمالي 15 حكمًا قضائيًا، والتحفظ على مركبة واحدة لمخالفتها قوانين المرور.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

جاء ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على تعزيز السلامة المرورية، وفرض سيادة القانون، وحماية أرواح المواطنين وممتلكاتهم.

