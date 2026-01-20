تركيب بلاط إنترلوك بشوارع منيا القمح في الشرقية

18 حجم الخط

أكد أشرف عامر رئيس مركز ومدينة منيا القمح محافظة الشرقية انتظام سير العمل بتركيب بلاط الإنترلوك بالخطة الاستثمارية للعام ٢٠٢٥ / ٢٠٢٦ حيث تم الانتهاء من أعمال تركيب بلاط الإنترلوك بمنطقة البلبيسي بالقطاع رقم ٥ بنسبة ١٠٠٪ وبتكلفة إجمالية قدرها ٥ مليون جنيهًا والانتهاء من تنفيذ أعمال تركيب بلاط الإنترلوك بروافد شارع سعد زغلول بقطاع رقم ٢ بنسبة ٩٥٪ وبتكلفة إجمالية بلغت ٤ ملايين جنيه، وذلك في إطار خطة المركز لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

توجيهات محافظ الشرقية

وجاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات المهندس حازم الاشموني محافظ الشرقية لرؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة المتابعة الميدانية المستمرة للاطمئنان على انتظام سير الأعمال الجاري تنفيذها بالمشروعات التنموية والخدمية وإزالة أي معوقات لسرعة دخولها الخدمة طبقًا للجدول الزمني المحدد لتعود بالنفع والفائدة على المواطنين.

تنفيذ مشروعات انارة عامة ورصف شوارع بالحسينية

وفى وقت سابق أكد المهندس محمد العوضى رئيس مركز ومدينة الحسينية بمحافظة الشرقية، أنه طبقًا للخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي 2024/ 2025، جار تنفيذ مشروعات توريد أدوات كهربائية وإنارة عامة بالشوارع والطرق الداخلية ورصف شارع (المستشفى - الموقف - حي الزهور - جمال عبد الناصر - ترعة سراج) بإجمالي أطوال 2040 مترا، بالإضافة إلى رصف شوارع بالإنترلوك بحي الجلاهمة والمكتبات بإجمالي أطوال 1000 متر، ورصف شوارع بالإنترلوك بحي السنترال ومجمع الخدمات بإجمالي أطوال 1000 متر، وميكنة مجلس المدينة ضمن خطة التحول الرقمي وتطوير لمعدات الحملة الميكانيكية

25.75 مليون جنيه تكلفة الإنترلوك فى الحسينية

وكان محافظ الشرقية قد اطمأن من المهندس محمد العوضي رئيس مركز ومدينة الحسينية على معدلات أداء ونسب تنفيذ الأعمال الجارية والتي وصلت إلى نسبة تنفيذ 70%، وذلك ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي 2024 / 2025 وبتكلفة ٢٥ مليونا و٧٥٠ ألف جنيه.

