نتائج الحصر العددي لأصوات الناخبين بدائرة مركز الحسينية بالشرقية

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات مجلس النواب بالشرقية، المرحلة الثانية، الحصر العددي لأصوات المرشحين بدائرة مركز الحسينية.

ننشر نتائج الحصر العددي لأصوات الناخبين بدائرة منيا القمح بالشرقية

تقدم المرشح رائف تمراز بحصوله على 35,127 صوتًا

انتخابات مجلس النواب،  وأشار الحصر العددي إلى حصول رائف تمراز على 35,127 صوتًا، عمرو عبدة على 33,613 صوتًا، بينما حصل مصطفى أحمد فتحي على 29,580 صوتًا، وجاء حسن العقيلي في المرتبة الأخيرة بـ 24,314 صوتًا.

منافسة قوية بين المرشحين على مقاعد البرلمان

انتخابات مجلس النواب,وتشير الأرقام إلى منافسة قوية بين المرشحين على مقاعد البرلمان، وسط متابعة دقيقة من اللجان المشرفة لضمان نزاهة وشفافية عملية الفرز، تمهيدًا لإعلان النتائج النهائية واستكمال إجراءات المرحلة الثانية من الانتخابات.

موعد إعلان نتيجة المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025

تستعد الهيئة الوطنية للانتخابات، لإعلان نتيجة انتخابات المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025 التي انتهت عملية التصويت  مساء أمس بالداخل.

نتيجة المرحلة الثانية 

ومن المقرر أن تعلن النتيجة للمرحلة الثانية يوم 2 ديسمبر.

الطعون للمرحلة الثانية

وتقدم الطعون للمرحلة الثانية خلال 48 ساعة من إعلان النتيجة، ويكون بحد أقصى يوم 4 ديسمبر، وتفصل المحكمة خلال 10 أيام من 5 ديسمبر حتى 14 ديسمبر.

وتجرى جولة الإعادة فى الخارج يومى 15 و16 ديسمبر، وفى الداخل يومى 17 و18 ديسمبر، على أن تعلن النتيجة يوم 25 ديسمبر.

