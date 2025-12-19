بالأرقام، رائف تمراز يتصدر الحصر العددي لجولة الإعادة بالدائرة التاسعة

18 حجم الخط

أعلنت اللجنة العامة المشرفة على انتخابات مجلس النواب بالدائرة التاسعة بمحافظة الشرقية، ومقرها مركز الحسينية، الانتهاء من أعمال الفرز وإعلان الحصر العددي النهائي لأصوات الناخبين في جولة الإعادة، وذلك عقب اكتمال فرز الأصوات داخل اللجان الفرعية وتجميع النتائج وفقًا للإجراءات القانونية المنظمة للعملية الانتخابية.

الحصر العددي، وأظهرت النتائج غير الرسمية في جولة الإعادة حصول رائف تمراز على 62,566 صوتًا، فيما حصل مصطفى عمر على 57,439 صوتًا.

وبناءً على النتائج المعلنة لجولة الإعادة، تم حسم مقعدى الدائرة التاسعة بعد منافسة قوية بين المرشحين.

أجواء ديمقراطية وآمنة

انتخابات مجلس النواب، وأكدت اللجنة العامة أن العملية الانتخابية خلال جولة الإعادة جرت في أجواء ديمقراطية وآمنة، مع الالتزام الكامل بالإجراءات القانونية المنظمة للعملية الانتخابية، بما يضمن نزاهة التصويت وشفافية إعلان النتائج، وتمكين المواطنين من ممارسة حقهم الدستوري داخل مختلف اللجان والمراكز الانتخابية بالدائرة.

خريطة الدوائر الانتخابية في جولة الإعادة بالمرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب

وتشمل خريطة الدوائر الانتخابية محافظات: القاهرة، القليوبية، الدقهلية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، وجنوب سيناء، بما يعكس اتساع نطاق المشاركة وتنوع الخريطة الجغرافية للعملية الانتخابية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.