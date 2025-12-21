محافظ الشرقية: تحرير 828 محضرا وتقديم 12480 طلب تقنين أراضي أملاك الدولة

18 حجم الخط

تمكن مركز أبو حماد محافظة الشرقية من تحرير ٦٠ محضرًا ضد المخالفين غير الجادين فى تقنين أوضاعهم الأراضى أملاك الدولة، حيث تقدم ١٤١٨ طلبًا لتقنين الأراضى أملاك الدولة وبنسبة إنجاز ٩٥.٦٣% بالمركز، كما يعد مركز الحسينية من أعلى المراكز من حيث حجم الطلبات، حيث بلغ عدد الطلبات المقدمة ٩٤٧٣ طلبًا، بنسبة إنجاز ٨٨.٠٣%، وتم تحرير ٦١٠ محاضر حيال أصحاب التعديات والمخالفات.

التواصل الميدانى مع واضعى اليد

وكشف العميد محمود متولى مدير إدارة أملاك الدولة بالمحافظة أن فرق العمل بالمراكز والمدن تواصل العمل الميداني على المواطنين واضعي اليد لتوفيق أوضاعهم القانونية وكذلك مراجعة الملفات واستيفاء الأوراق المطلوبة مع الالتزام الكامل بالقواعد المنظمة للتقنين، لافتًا إلى أن إرتفاع نسب الإنجاز يعكس تعاون المواطنين الجادين، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المواطنين المخالفين حفاظًا على المال العام.

تقدم 1606 طلبات تقنين ببلبيس وحى الزقازيق

وقال رئيس مركز بلبيس: إن عدد الطلبات المقدمة ٩٤٩ طلبًا وبنسبة إنجاز ٨٥.١٣%، وتم تحرير ٤٤ محضرًا ضد أصحاب المخالفات.وكذلك سجل مركز الزقازيق ٦٥٧ طلب تقنين، وبنسبة إنجاز بلغت ٩٨.٤٤%، وتحرير ٣ محاضرفقط، ما يعكس التزام المواطنين وجدية المتقدمين.

تقدم 283 طابا للتقنين بأبو كبير وحي أول وثان

كما بلغ عدد الطلبات المقدمة بمركز أبو كبير ٢٧٢ طلبًا، بنسبة إنجاز ٨٣.١٥%، في إطار المتابعة المستمرة لملفات التقنين، كما بلغ عدد الطلبات المقدمة بحى ثان الزقازيق ٨ طلبات، بنسبة إنجاز ٦٦.٦٧%، مع تحرير محضر جنائي واحد كما بلغ عدد الطلبات المقدمة لحى أول الزقازيق ٣ طلبات، وبنسبة إنجاز ١٠٠%، في إطار الانتهاء الكامل من ملفات التقنين المقدمة.

تذليل العقبات أمام المواطنين المستوفين للاشتراطات

وبدوره أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية أن ملف تقنين أراضي أملاك الدولة يحظى بأولوية قصوى لما له من أهمية في الحفاظ على حق الدولة من جهة وتقديم حلول قانونية للمواطنين الجادين من جهة أخرى، مشيرًا إلى أن المحافظة لا تدخر جهدًا في تذليل العقبات أمام المواطنين المستوفين للاشتراطات مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الحاسمة تجاه غير الجادين.

