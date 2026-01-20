طرق استعداد مريض السكرى لشهر رمضان المبارك

18 حجم الخط

مريض السكر يحتاج نظاما غذائيا متوازنا وصحيا يضمن له الحفاظ على مستوى السكر بالدم من حيث لا يرتفع ولا ينهض حفاظا على صحة المريض وتجنب حدوث أى مضاعفات.

وبجانب تنظيم الغذاء، يجب على المريض تناول جرعات الأنسولين أو الأقراص الدوائية فى مواعيدها التى حددها الطبيب لضمان سلامة المريض من أى مضاعفات قد تحدث.

ومع حلول شهر رمضان المبارك يحرص مريض السكرى على الصيام ولكن قدم يؤثر عليه فى حال اضطراب جرعات ومواعيد العلاج، لذا يجب على مريض السكرى قبل حلول الشهر الكريم، أن يستشير طبيبه المعالج لتنظيم جرعات الأنسولين ومعرفة النظام الغذائي المسموح به فى رمضان خاصة أن شهر الأكلات الدسمة والحلوى.

استعدادات مريض السكرى لشهر رمضان

وتقول الدكتورة وفاء شريف استشارى أمراض الباطنة والسكر والغدد، إنه مع اقتراب شهر رمضان الكريم، يحتاج مريض السكر لاستعداد خاص لضمان صيام آمن وتجنب أي مضاعفات صحية، ومن هذه الاستعدادات:-

مراجعة الطبيب قبل رمضان أمر في غاية الأهمية، وذلك لتحديد إمكانية الصيام بأمان بناء على نوع السكر ومدى التحكم فيه، وهل يوجد مضاعفات للسكر أو أمراض مزمنة، ومعرفة خطر التعرض لنوبات انخفاض أو ارتفاع السكر في الدم.

ضبط المؤشرات الصحية قبل بدء الصيام، من حيث التحكم الجيد في مستوى السكر وضغط الدم، وتنظيم نسبة الدهون والكوليسترول.

ضع خطة علاجية مناسبة لشهر رمضان، من حيث تعديل جرعات أدوية السكر أو الإنسولين، وتغيير مواعيد الأدوية بما يتناسب مع وقتي الإفطار والسحور، ومعرفة الأعراض التي تستدعي الإفطار فورا.

