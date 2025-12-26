الجمعة 26 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

صحة ومرأة

90 % من الحالات مرتبطة بهما، معهد التغذية ينصح بخطوتين لاختفاء أعراض السكري من النوع الثاني

مرض السكري، فيتو
مرض السكري، فيتو
18 حجم الخط

أكدت الدكتورة نيبال عبد الرحمن، استشاري التغذية العلاجية بمعهد التغذية، أن القضاء على مرض السكر أمر ممكن من خلال التعايش مع مرض السكري، خاصة مع الالتزام بنمط حياة صحي. 

وأوضحت استشاري التغذية العلاجية أن مرض السكري من النوع الثاني يمثل نحو 90% من إجمالي الإصابات لمرض السكر، ويرتبط بشكل أساسي بزيادة الوزن والعادات الغذائية غير الصحية.

 

خفض الوزن يعد خطوة محورية في السيطرة على المرض

وأضافت أن خفض الوزن يعد خطوة محورية في السيطرة على المرض، إلى جانب اتباع نظام غذائي متوازن، وممارسة النشاط البدني بانتظام، والالتزام بالعلاج الدوائي عند الحاجة. 

أشارت إلى أنه في حالات السمنة المفرطة قد يكون اللجوء إلى جراحات السمنة أحد الحلول الطبية الفعالة.
 

وزير الصحة: نقل تبعية «الحوض المرصود» لهيئة المعاهد التعليمية ورفع كفاءته الفنية والإدارية

وشددت الدكتورة نيبال على أن الالتزام بنمط حياة صحي لمدة عام كامل، مع خفض الوزن بنسبة تصل إلى 10% من وزن الجسم، قد يؤدي في بعض الحالات إلى اختفاء أعراض السكري من النوع الثاني، أو السيطرة عليه دون مضاعفات، مؤكدة أهمية المتابعة الطبية المستمرة لكل مريض.

كانت أشارت الدكتورة نيبال عبد الرحمن، استشاري التغذية بالمعهد القومي للتغذية، أن اتباع نظام غذائي صحي ومتوازن يعتمد على مجموعات الطعام الست الأساسية، وتشمل النشويات، والخضراوات، والفواكه، والألبان ومنتجاتها، والبروتينات بأنواعها، والدهون الصحية يعد جزءًا محوريًّا من نمط الحياة الصحي.

وأوضحت استشاري التغذية العلاجية أن الالتزام بالغذاء المتوازن يسهم بشكل مباشر في تعزيز الصحة العامة والوقاية من الأمراض الشائعة، مشيرة إلى وجود مجموعات غذائية غير صحية لا ينصح بتناولها لما تسببه من مخاطر على المدى البعيد.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

التعايش مع مرض السكر استشاري التغذية العلاجية استشاري التغذية السكري من النوع الثاني العلاج الدوائي العادات الغذائية زيادة الوزن جراحات السمنة مرض السكري من النوع الثاني نمط حياة صحي نظام غذائي متوازن معهد التغذية

مواد متعلقة

10 أدوية حذرت منها هيئة الدواء المصرية في ديسمبر 2025

هيئة الإسعاف تناشد أولياء الأمور: حالات اختناق الأطفال خطر قاتل يتطلب تدخلا فوريا

وزير الصحة: نقل تبعية «الحوض المرصود» لهيئة المعاهد التعليمية ورفع كفاءته الفنية والإدارية

الصحة: تدريب 148 من الفرق الطبية على أحدث تعريفات ترصد العدوى داخل المستشفيات

مجمع السويس الطبي يستضيف خبيرا إسبانيا في أمراض القلب والقسطرة التداخلية

الصحة: تقديم 10.4 مليون خدمة طبية بكفر الشيخ خلال 2025

معهد التغذية: فيتامين C وأوميجا 3 مفتاح مرونة الجلد ومقاومة علامات التمدد

فسيولوجية أم نفسية، معهد التغذية يكشف سر الإقبال على تناول السكريات ويقدم روشتة للعلاج

الأكثر قراءة

حالة الطقس غدا الجمعة، أمطار خفيفة على هذه المناطق

ترامب يعلن "ضربة قاتلة" لتنظيم "داعش" في نيجيريا

موجة برد تضرب شمال الصعيد، الأرصاد الجوية تعلن طقس اليوم الجمعة

مسلسلات رمضان 2026، تصوير بعض مشاهد مسلسل درش بمدينة الإسكندرية

أكبرها في الضاني، ارتفاع أسعار جميع أنواع اللحوم اليوم بالأسواق

بالأرقام، حصة أحزاب الموالاة بانتخابات النواب في جولة الإعادة بالمرحلة الثانية

مواعيد مباريات اليوم الجمعة والقنوات الناقلة، أبرزها مصر وجنوب إفريقيا

انخفاض كبير في نترات النشادر وارتفاع السلفات 1073 جنيها، أسعار الأسمدة اليوم بالأسواق

خدمات

المزيد

الريال العماني يسجل 123.81 جنيه للبيع في البنك المركزي

سعر الجنيه السوداني مقابل الدولار في بنك السودان المركزي بختام تعاملات اليوم

سعر الدينار الأردني مقابل الجنيه في البنوك المصرية (آخر تحديث)

الدولار يسجل 11600 ليرة في مصرف سوريا المركزي بختام تعاملات الخميس

المزيد

انفوجراف

عميد قصر العيني يكشف حقيقة وجود طلاب لاجئين بالكلية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 26 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الجمعة 26 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

تفسير رؤية القسيس في المنام وعلاقتها بالرزق الوفير والمال الكثير

المزيد
الجريدة الرسمية
ads