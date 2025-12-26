90 % من الحالات مرتبطة بهما، معهد التغذية ينصح بخطوتين لاختفاء أعراض السكري من النوع الثاني

18 حجم الخط

أكدت الدكتورة نيبال عبد الرحمن، استشاري التغذية العلاجية بمعهد التغذية، أن القضاء على مرض السكر أمر ممكن من خلال التعايش مع مرض السكري، خاصة مع الالتزام بنمط حياة صحي.

وأوضحت استشاري التغذية العلاجية أن مرض السكري من النوع الثاني يمثل نحو 90% من إجمالي الإصابات لمرض السكر، ويرتبط بشكل أساسي بزيادة الوزن والعادات الغذائية غير الصحية.

خفض الوزن يعد خطوة محورية في السيطرة على المرض

وأضافت أن خفض الوزن يعد خطوة محورية في السيطرة على المرض، إلى جانب اتباع نظام غذائي متوازن، وممارسة النشاط البدني بانتظام، والالتزام بالعلاج الدوائي عند الحاجة.

أشارت إلى أنه في حالات السمنة المفرطة قد يكون اللجوء إلى جراحات السمنة أحد الحلول الطبية الفعالة.



وشددت الدكتورة نيبال على أن الالتزام بنمط حياة صحي لمدة عام كامل، مع خفض الوزن بنسبة تصل إلى 10% من وزن الجسم، قد يؤدي في بعض الحالات إلى اختفاء أعراض السكري من النوع الثاني، أو السيطرة عليه دون مضاعفات، مؤكدة أهمية المتابعة الطبية المستمرة لكل مريض.

كانت أشارت الدكتورة نيبال عبد الرحمن، استشاري التغذية بالمعهد القومي للتغذية، أن اتباع نظام غذائي صحي ومتوازن يعتمد على مجموعات الطعام الست الأساسية، وتشمل النشويات، والخضراوات، والفواكه، والألبان ومنتجاتها، والبروتينات بأنواعها، والدهون الصحية يعد جزءًا محوريًّا من نمط الحياة الصحي.

وأوضحت استشاري التغذية العلاجية أن الالتزام بالغذاء المتوازن يسهم بشكل مباشر في تعزيز الصحة العامة والوقاية من الأمراض الشائعة، مشيرة إلى وجود مجموعات غذائية غير صحية لا ينصح بتناولها لما تسببه من مخاطر على المدى البعيد.

