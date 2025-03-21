كيف يتجنب مريض السكر التعب خلال فترة الصيام؟ (فيديو)

يصاب العديد من أصحاب الأمراض المزمنة، ومنهم مرضى السكري بالخوف والقلق في شهر رمضان المبارك وذلك لعدم معرفتهم الطرق الصحيحة لتجنب مضاعفات حالتهم خلال الصيام، وما هي الاطعمة والنظام الصحيح الذي يمكن أن يتبعوه خلال الشهر.

وأوضحت لـ "فيتو" الدكتورة اسماء سيد عبد الواحد استشاري تغذية علاجية بـالمعهد القومي للتغذية، كيفية مريض السكري للتعب أثناء الشهر الكريم، مؤكدة أنه وقبل كل شيء يجب أن يحصل المريض على موافقة طبيبه الخاص لصيام الشهر الكريم بالإضافة إلى أنه يمكن أن يوصي بتعديل في الأدوية أو الجرعات.

وأكدت أن أهم شيء لـمريض السكري في شهر رمضان هو ضبط الجرعات الخاصة وعمل جميع التحاليل التي يحتاجها، لأنها سوف يتم تغيرها لتتفق مع أوقات الصيام.

النظام الغذائي لمرضى السكري في رمضان

وأضافت استشاري التغذية العلاجية أنه من المهم أن يحصل مريض السكر على وجبة متكاملة، عبارة عن بروتينات وكربوهيدرات وخضروات تحتوي على فيتامينات واملاح معدنية، ويحرص علي شرب كمية كبيرة من المياه طوال فترة الفطار، من 6 إلى 8 أكواب.

كما يتم تقسيم الاكل إلى ثلاث وجبات متكاملة العناصر الغذائية، وليس واحدة فقط، فهم الفطار والسحور العاديين والوجبة الزيادة هي العشاء والتي تكون بعد صلاة التراويح، وهذه الوجبة الإضافية مهمة للغاية لا يجب تجاهلها لأنها تؤدي إلى استقرار السكر في الدم.

وشددت على أهمية التقليل من المنبهات، وإذا أمكن الامتناع عنها تمامًا لأنها تسبب رعشات واهتزازات في الأعصاب، واستبدالها بمشروبات صحية مثل الشمر أو اليانسون.

ونصحت بإدخال بعض العناصر الصحية إلى النظام الغذائي مثل العدس والبقوليات بشكل عام حيث تساعد على استقرار الجلوكوز في الدم.

ومن المهم القيام بالتمارين الرياضية الخفيفة، مثل المشي لمدة نصف ساعة في اليوم ولكن بعد الإفطار، فمن المهم تجنب أي ارهاق اثناء الصيام، ويحاول مريض السكري الراحة في نهار رمضان كما يحمل معه دائمًا حلوي صغير في حالة شعر بأي علامات هبوط او تعب يتناولها على الفور.

وأكدت وزارة الصحة أن شهر رمضان فرصة للتخلص من العادات الغذائية السيئة وفرصة للاعتماد على النظام الغذائي الصحي السليم.

ووجهت وزارة الصحة رسالة للمواطنين في شهر رمضان الكريم للحفاظ على صحتهم وتجنب العادات السيئة منها:

1- عند أذان المغرب، الإكثار من شرب المياه المثلجة وقت الإفطار قبل تناول الطعام مما يسبب انقباض الأوعية الدموية بالنسبة للغشاء المخاطى الخاص بالمعدة والجهاز الهضمي وتؤثر على الهضم وامتصاص الطعام.



2- اعتاد المصريون على تناول العصائر بكثرة والعرقسوس بدون حساب والتمر هندى، وهو مضر لمرضى ارتفاع ضغط الدم وهبوط عضلة القلب كما تعمل تلك المشروبات على زيادة تخزين المياه والملح في الجسم.





3- شرب الكركديه بكثرة، مما يزيد من حمضية المعدة.



4- ملء المعدة بالمياه الغازية والعصائر بكثرة أثناء وجبة الإفطار مما يؤثر على الهضم ويؤدي للشعور بامتلاء المعدة وعدم حصول المعدة على العناصر الغذائية المطلوبة الكاملة للجسم.

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