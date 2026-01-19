الفاكهة المناسبة لمرضى السكري في الشتاء، اختيارات ذكية لصحتك

18 حجم الخط

الفاكهة المناسبة لمرضى السكري في الشتاء، يعاني مرضى السكري من تحديات يومية في اختيار الأطعمة المناسبة، خاصة في فصل الشتاء الذي تزداد فيه الشهية للأطعمة الدافئة والحلوة، ويقل فيه النشاط البدني لدى الكثيرين.

وعلى الرغم من الاعتقاد الشائع بأن الفاكهة قد تكون ضارة لمرضى السكري بسبب احتوائها على السكر، فإن الحقيقة أن بعض أنواع الفاكهة تُعد خيارًا صحيًا وآمنًا عند تناولها باعتدال واختيار النوع المناسب.



فالشتاء يحمل معه فواكه غنية بالعناصر الغذائية المهمة، ويمكن لمرضى السكري الاستفادة منها دون الإضرار بمستوى السكر في الدم.



أكدت الدكتورة مروة كمال أخصائية التغذية العلاجية، أن الفاكهة ليست عدوًا لمرضى السكري كما يعتقد البعض، بل يمكن أن تكون عنصرًا مهمًا في النظام الغذائي الصحي، خاصة في فصل الشتاء.



أضافت الدكتورة مروة، أن الاختيار الذكي للفاكهة المناسبة، والاعتدال في الكمية، والحرص على تناولها كاملة، كلها عوامل تساعد مريض السكري على الاستفادة من فوائد الفاكهة دون الإضرار بمستوى السكر في الدم.

ومع اتباع نمط حياة متوازن، يمكن لمرضى السكري الاستمتاع بفواكه الشتاء بأمان وصحة.

كيف يختار مريض السكري الفاكهة المناسبة؟

وأشارت الدكتورة مروة، إلى أنه قبل التعرف على أنواع الفاكهة الشتوية المناسبة، من المهم فهم القواعد الأساسية لاختيار الفاكهة:

انخفاض المؤشر الجلايسيمي: الفاكهة ذات المؤشر الجلايسيمي المنخفض أو المتوسط ترفع السكر في الدم بشكل تدريجي.

غنية بالألياف: الألياف تساعد على إبطاء امتصاص السكر وتحسين الشعور بالشبع.

الاعتدال في الكمية: حتى الفاكهة الصحية قد ترفع السكر إذا تم الإفراط في تناولها.

تناولها كاملة لا معصورة: العصائر تفقد الألياف وتؤدي إلى ارتفاع سريع في السكر.

أفضل فواكه شتوية لمرضى السكري

فواكه لمرضى السكري

البرتقال واليوسفي

تُعد الحمضيات من أبرز فواكه الشتاء، مثل البرتقال واليوسفي (الماندرين)، وهي خيارات مناسبة لمرضى السكري عند تناولها بكميات معتدلة.

تحتوي هذه الفواكه على نسبة جيدة من الألياف، خاصة إذا تم تناولها كاملة، كما أنها غنية بفيتامين C الذي يعزز المناعة، وهو أمر مهم في فصل الشتاء.

يتميز البرتقال بمؤشر جلايسيمي متوسط، ما يعني أنه لا يسبب ارتفاعًا حادًا في مستوى السكر عند تناوله باعتدال.

الجريب فروت

الجريب فروت من أفضل الفواكه لمرضى السكري، إذ يتمتع بمؤشر جلايسيمي منخفض، ويحتوي على مركبات تساعد على تحسين حساسية الإنسولين.

كما أنه غني بمضادات الأكسدة التي تحمي الجسم من الالتهابات، وتساعد في الحفاظ على صحة القلب، وهو جانب بالغ الأهمية لمرضى السكري. يُنصح بتناول نصف ثمرة فقط في الوجبة الواحدة.

التفاح

التفاح من الفواكه المتوفرة طوال الشتاء، ويُعد خيارًا ممتازًا لمرضى السكري. يحتوي على ألياف البكتين التي تساعد على تنظيم مستوى السكر في الدم وتحسين عملية الهضم.

كما يمنح الشعور بالشبع لفترة أطول، ما يقلل من الرغبة في تناول وجبات خفيفة غير صحية. يُفضل تناول التفاح بقشره للاستفادة القصوى من الألياف.

الكمثرى

الكمثرى فاكهة شتوية غنية بالألياف وقليلة السعرات الحرارية، وتتميز بمؤشر جلايسيمي منخفض نسبيًا.

تساعد الألياف الموجودة فيها على إبطاء امتصاص السكر، ما يجعلها خيارًا آمنًا لمرضى السكري. كما أن طعمها الحلو الطبيعي قد يغني عن تناول الحلويات المصنعة.

الكيوي

على الرغم من صغر حجمه، فإن الكيوي غني بالفيتامينات والمعادن، خاصة فيتامين C والألياف. يتميز الكيوي بانخفاض محتواه من السكر مقارنةً بفواكه أخرى، ويساعد على تحسين الهضم ودعم المناعة. يمكن لمرضى السكري تناول ثمرة واحدة يوميًا دون قلق، مع مراعاة عدم إضافة سكر أو محليات.

الرمان

الرمان من الفواكه الشتوية المميزة، ويحتوي على مضادات أكسدة قوية تساعد في تقليل الالتهابات وتحسين صحة القلب. ورغم طعمه الحلو، فإن مؤشره الجلايسيمي معتدل عند تناوله باعتدال. يُنصح مرضى السكري بتناول كمية صغيرة من حبوب الرمان بدلًا من شرب عصيره، لأن العصير يرفع مستوى السكر بشكل أسرع.

الفراولة

تُعد الفراولة من الفواكه المناسبة لمرضى السكري، حتى في فصل الشتاء عند توافرها. تحتوي على نسبة منخفضة من السكر وغنية بالألياف وفيتامين C. كما أنها تساعد في تحسين حساسية الإنسولين، ويمكن تناولها كوجبة خفيفة صحية أو إضافتها إلى الزبادي قليل الدسم.

فواكه يُنصح بتقليلها في الشتاء



رغم فوائد الفاكهة، هناك أنواع يُفضل لمرضى السكري تناولها بحذر، مثل الموز شديد النضج، العنب، والفاكهة المجففة، لأنها تحتوي على نسب مرتفعة من السكر وقد تؤدي إلى ارتفاع سريع في مستوى الجلوكوز بالدم، خاصة في فصل الشتاء مع قلة الحركة.

فواكه مضرة لمرضى السكري

نصائح عملية لمرضى السكري في الشتاء

تناول الفاكهة كجزء من وجبة متكاملة تحتوي على بروتين أو دهون صحية لتقليل تأثيرها على السكر.

توزيع حصص الفاكهة على مدار اليوم بدلًا من تناولها دفعة واحدة.

مراقبة مستوى السكر في الدم بعد تجربة نوع جديد من الفاكهة لمعرفة تأثيره على الجسم.

الالتزام بالكميات الموصى بها من الطبيب أو أخصائي التغذية.

