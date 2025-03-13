الصحة تحذر مرضى الكلى: ضرورة التوقف عن الصيام عند ظهور هذه الأعراض

حذرت وزارة الصحة من ظهور علامات وأعراض لمرضى الكلى الصائمين في شهر رمضان الكريم يمكن أن تسبب مضاعفات لهم.

أعراض عند ظهورها على مريض الكلى يجب كسر الصيام

وأوضحت وزارة الصحة أن أهم هذه الأعراض تشمل:

١-تورم في الجسم أو القدمين

٢- هبوط شديد في السكر أو الضغط

٣-فقدان الشهية

٤- غثيان أو قيء

٥-قلة معدل البول أو انقطاعه

نصائح لمرضى الكلى في رمضان لصيام آمن

وأكدت وزارة الصحة أن مريض الكلى الذي يرغب في الصيام عليه اتباع النصائح الآتية:

١- الاهتمام بوجبة السحور لتجنب التعب أثناء الصيام.

٢- استشارة الطبيب المعالج عن الكمية المسموحة من البروتينات.



٣- الحذر من تناول العرقسوس والدهون والحلويات

٤- تجنب تناول المخللات والموالح.



٥- تجنب أخذ مدرات البول كالمشروبات التي تحتوي على الكافيين من القهوة والشاي، والمشروبات الغازية

٦-ضرورة الالتزام بأخذ جرعات الدواء المحددة في مواعيدها وعدم نسيان أي جرعة

٧- عند حدوث تعذر في التبول وملاحظة أي تورم أو انتفاخ في الجسم يجب استشارة الطبي فورًا.

وظائف الكلى

والكلى هي العضو المسؤول عن تنقية الدم للتخلص من الفضلات والسموم والحفاظ على اتزان تركيز المعادن في الدم وتصنيع البول وكل ما يزيد عن حاجة الجسم من ماء وأملاح وسكر وغيرها يتخلص منه الجسم عن طريق البول من خلال الكلى.



أكدت وزارة الصحة أن الصيام السليم الذي يهتم فيه الصائم بشرب كمية كافية من الماء لتعويض نقص السوائل في الجسم وترطيب الكلى حتى لا تصاب بالضرر يكون له مردود إيجابي على أجهزة الجسم كافة بما فيها الكلى ولكن غير ذلك فقد يكون الصيام سببا في إلحاق الضرر بالكلى بشكل واضح.

حالات ممنوع فيها الصوم لارتباطها بصحة الكلى



وكشفت عن الحالات الممنوع فيها الصوم لمرضي الكلى منها:



١-مرض كرونز لكونه يزيد امتصاص الاوكزالات وبالتالي ترسبها في الكلى.



٢- المصابون باعتلال الغدة الجار درقية



٣- من لديهم ارتفاع في حمض اليوريا لسبب من الأسباب.

٤- تناول الأدوية المدرة للبول التي ترفع خطر حدوث الجفاف وبالتالي الإصابة بحصى الكلى والالتهابات.



وأكدت أنه يمكن لمريض حصوات الكلى أن يصوم إذا كانت الحصوات صغيرة ولا تؤثر على وظائف الكلى ولا تتسبب في انسداد مسار البول مع التزامه بشرب كمية كافية من الماء والسوائل وكذا اتباعه نظام غذائي لا يؤثر سلبا علي الحصوات والكلي نفسها.

حصوات الكلى

وأوضحت أن المرضى المصابين بحصوات الكلى قد تكون الحصوات وراثيًّا أو قد يكون نتيجة عادات عائلية خاطئة واتباع تغذية وأسلوب حياة غير صحي.



وأوضحت أن هناك مسببات مؤقتة لتكون حصوات الكلى مثل الإصابة بمشكلة صحية معينة تتسبب في زيادة تركيز نوع معين الأملاح في الجسم وترسيبها في الكلى وتكون الحصوات أو الإصابة بالجفاف الشديد وترسيب الأملاح في الكلى.

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