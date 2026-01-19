آخر فيديو لأطفال المنوفية الثلاثة قبل مقتلهم

18 حجم الخط

حصلت فيتو على آخر فيديو لأطفال قرية الراهب الثلاثة أثناء خروجهم من المنزل قبل مقتلهم على يد جارهم، والعثور عليهم جثثا هامدة بأحد المنازل المهجورة بالقرية.

ويظهر في الفيديو الذي رصدته إحدى كاميرات المراقبة بالقرية، الأطفال الثلاثة ممسكين بأيدى بعضهم البعض وذلك أثناء ذهابهم للحضانة، ويظهر الجانى فى خلفية الفيديو وهو يتتبعهم مستقلا دراجة.

أدلى المتهم بقتل 3 أطفال بقرية الراهب التابعة لمركز شبين الكوم، بمحافظة المنوفية، باعترافات صادمة أمام جهات التحقيق، وذلك بعد إلقاء القبض عليه، حيث اعترف بارتكابه للواقعة، قائلا: إنه أراد حرق قلب والدهم بسبب الخلافات بينهما.

التفاصيل الكاملة لمقتل 3 أطفال بالمنوفية

وكشف مصدر أمني بمحافظة المنوفية تفاصيل العثور على جثامين 3 أطفال بقرية الراهب التابعة لمدينة شبين الكوم، بمحافظة المنوفية، داخل أحد المنازل المهجورة بالقرية.

وكشف المصدر عن أن المتهم قام بإنهاء حياتهم بقطعة قماش استخدمها فى خنق الأطفال الثلاثة، بعد أن ترصد لهم بمعرفته المسبقة لموعد ذهابهم للحضانة، وقام باختطافهم والإجهاز عليهم.

وأضاف المصدر في تصريحات خاصة، أنه قام بعد ذلك بالذهاب بهم للمنزل المهجور الخاص بأحد أقارب الجاني، وأنه قام بذلك انتقامًا من والدهم لوجود خلافات سابقة بينهما.

الأجهزة الأمنية بالمنوفية تنجح فى إلقاء القبض على المتهم بقتل صغار المنوفية



ونجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنوفية في إلقاء القبض على المتهم بقتل ثلاثة أطفال خنقا داخل منزل مهجور بقرية الراهب التابعة لمركز شبين الكوم، في الواقعة التي هزت الرأي العام بالمحافظة.

وكانت قرية الراهب قد شهدت جريمة مأساوية بعد العثور على ثلاثة أطفال متوفين خنقا داخل منزل مهجور، بينهم شقيقان ونجلة عمهما، عقب تغيبهم لساعات عن منازلهم، والعثور عليهم في ظروف غامضة.

وبتكثيف التحريات وجمع المعلومات، وتفريغ كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة، تمكنت قوات المباحث من تحديد هوية المتهم، وهو جار للأطفال معروف بسوء السلوك، وتم ضبطه بعد تقنين الإجراءات القانونية اللازمة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.