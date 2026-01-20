وصفة طبيعية تخلصك من تشققات القدمين فى الشتاء

18 حجم الخط

تعاني الكثير من النساء خلال فصل الشتاء من مشكلة تشققات القدمين، خاصة في منطقة الكعبين، نتيجة برودة الطقس، وجفاف الهواء، وقلة الترطيب، وارتداء الأحذية المغلقة لفترات طويلة.

وتعد هذه التشققات مصدر إزعاج وألم وقد تؤثر على المظهر العام للقدمين، لذا تهتم معظم السيدات، بالبحث عن أفضل طرق للعلاج.

وصفة طبيعية تخلصك من تشققات القدمين العنيدة فى الشتاء

وتقدم نادية محمد خبيرة التجميل، وصفة طبيعية لعلاج تشققات القدمين العنيدة فى الشتاء.

المكونات:-

2 ملعقة كبيرة فازلين طبي

1 ملعقة صغيرة زيت زيتون

1 ملعقة صغيرة عسل نحل طبيعي

1 كبسولة فيتامين E اختياري لكنها تعطي نتيجة رائعة

طريقة التحضير والاستخدام:

اغسلي قدميكى جيدا بالماء الدافئ والصابون.

انقعي القدمين في ماء دافئ لمدة 10 إلى 15 دقيقة لتليين الجلد.

استخدمي حجر الخفاف أو مبرد القدم لإزالة الجلد الميت بلطف.

اخلطي جميع المكونات جيدا حتى تحصلي على خليط متجانس.

دلكي القدمين، خاصة الكعبين، بالخليط مع التركيز على مناطق التشقق.

ارتدي جوارب قطنية واتركي الوصفة طوال الليل.

اغسلي قدميكى في الصباح بالماء الفاتر.

تكرر الوصفة يوميا لمدة 7 أيام للتشققات العنيدة.

بعد تحسن الحالة، يمكن استخدامها مرتين أسبوعيا للوقاية.

لنتيجة أفضل، تجنبي المشي حافية القدمين في الشتاء.

استخدمي كريم مرطب للقدمين يوميا.

اشربي كمية كافية من الماء.

ارتدي جوارب قطنية بدلا من الصناعية.

تجنبي إزالة الجلد الميت بعنف حتى لا تزيد التشققات.

إذا كانت التشققات مؤلمة جدا، تنزف، أو مصحوبة باحمرار شديد، خاصة لمرضى السكري، يفضل استشارة طبيب مختص لتجنب أي مضاعفات.

مع المواظبة على هذه الوصفة الطبيعية، ستلاحظين فرق واضح في نعومة قدميكى خلال أيام قليلة، وتودعين تشققات الشتاء المزعجة.

