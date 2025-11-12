خطوات بسيطة تخلصك من تشققات القدمين

18 حجم الخط

تشققات القدمين من المشكلات الشائعة التي يعاني منها الكثير من النساء، خاصة في فصل الشتاء نتيجة الوقوف لفترات طويلة خلال اليوم.

وهذه التشققات لا تؤثر فقط على مظهر القدمين، بل قد تسبب أيضا الألم أو الالتهابات إذا تركت من دون علاج، لذا يجب الاهتمام بعلاجها.

أسباب تشققات القدمين

وتقول نادية محمد خبيرة التجميل، إن من الأسباب التي تؤدي إلى جفاف وتشقق الكعبين:-

الجفاف ونقص الترطيب، والجلد في منطقة الكعب سميك بطبيعته، وعندما يقل ترطيبه يصبح أكثر عرضة للتشققات.

الوقوف الطويل، والوقوف لفترات طويلة على الأسطح الصلبة يسبب ضغط على الكعبين، مما يؤدي إلى تشقق الجلد مع مرور الوقت.

ارتداء الأحذية المكشوفة، والصنادل أو الأحذية المفتوحة تجعل الجلد عرضة للهواء والأتربة، فتفقد الرطوبة بسرعة.

قلة العناية بالقدمين، وإهمال إزالة الجلد الميت وعدم ترطيب القدمين بانتظام من أكثر أسباب التشققات شيوعا.

بعض الأمراض الجلدية، مثل الإكزيما أو الصدفية أو مرض السكري، إذ تجعل البشرة أكثر جفاف وحساسية.

علاج تشققات القدمين

طرق التخلص من تشققات القدمين

وأضافت نادية، لعلاج هذه المشكلة بفعالية، يجب اتباع روتين متكامل يشمل التقشير والترطيب والعناية اليومية، وذلك كالاتي:-

نقع القدمين بالماء الدافئ، حيث ابدئي بنقع قدميك في ماء دافئ مضاف إليه القليل من الملح أو بضع قطرات من زيت اللافندر أو زيت الزيتون لمدة 15 إلى 20 دقيقة، ويساعد ذلك على تليين الجلد الميت وجعل إزالته أسهل. تقشير القدمين، وبعد النقع، استخدمي حجر القدم أو فرشاة التقشير أو مقشر طبيعي مثل خليط السكر بزيت جوز الهند لإزالة الجلد الجاف من الكعبين برفق. الترطيب العميق، ضعي كريم مرطب غني مثل الفازلين أو زبدة الشيا أو زيت جوز الهند على القدمين، ثم ارتدي جوارب قطنية طوال الليل لضمان امتصاص الترطيب جيدا. تكرار الخطوات بانتظام، يفضل تكرار هذا الروتين 3 مرات أسبوعيا حتى تلاحظي تحسن واضح، وبعدها يمكنك الاكتفاء بالترطيب اليومي للحفاظ على النعومة.

نصائح هامة للوقاية من تشققات القدمين

وتابعت، وللوقاية من تشققات القدمين:

احرصي على ترطيب القدمين يوميا باستخدام كريمات تحتوي على زبدة الشيا أو الفازلين.

اشربي كميات كافية من الماء للحفاظ على رطوبة الجسم والجلد.

تجنبي الأحذية المفتوحة أو الضيقة التي تسبب احتكاك بالجلد.

ارتدي الجوارب القطنية خاصة في فصل الشتاء، لحماية القدمين من الجفاف.

قومي بتقشير القدمين أسبوعيا للتخلص من الجلد الميت ومنع تراكمه.

احرصي على نظام غذائي صحي يحتوي على فيتامينات A وE وC، فهي ضرورية لصحة الجلد وتجديد خلاياه.





