أفضل وصفات طبيعية لترطيب اليدين فى الشتاء

ترطيب اليدين فى الشتاء من أهم خطوات العناية بالبشرة لأن بشرة اليدين أكثر حساسية وأكثر عرضة للجفاف والتشققات نتيجة تعرضها المستمر للمياة والهواء.

وللأسف شدة برودة الطقس تفقد البشرة زيوتها الطبيعية ومع استخدام المياة تخف بشرة اليدين كثيرا مايساعد فى ظهور التشققات بها، لذا يجب المداومة على ترطيب اليدين طوال اليوم.

وتقول نادية محمد خبيرة التجميل، إن المرطبات الطبيعية تعد حل آمن وفعال لعلاج جفاف اليدين الشديد في الشتاء، ومع الاستمرار في استخدامها واتباع النصائح الوقائية، ستلاحظين فرق واضح في نعومة وصحة اليدين خلال أيام قليلة.

أفضل وصفات طبيعية لعلاج تشققات اليدين فى الشتاء

واضافت نادية، أن من افضل وصفات طبيعية وفعالة لترطيب اليدين فى الشتاء:-

أولا وصفة العسل وزيت الزيتون:-

المكونات:-

ملعقة عسل

ملعقة زيت زيتون

الطريقة:-

تخلط المكونات وتوضع على اليدين 20 دقيقة.

أفضل الوصفات الطبيعية لترطيب اليدين

ثانيا وصفة زبدة الشيا وزيت جوز الهند:-

المكونات:-

ملعقة زبدة شيا

ملعقة زيت جوز الهند

الطريقة:-

يتم تدفئتهم حتى يذوبوا.

ثم نخلطهم معا وندهن بهم اليدين جيدا خاصة قبل النوم.

هذا الخليط يوفر ترطيبوعميق يدوم طوال الليل.

نصائح هامة للوقاية من جفاف اليدين

وتابعت، أن هناك بعض النصائح التى. تحمى من جفاف اليدين فى الشتاء، منها:-

ارتداء قفازات عند التعرض للبرد

تجنب الماء الساخن

استخدام صابون مرطب

شرب كميات كافية من الماء

ترطيب اليدين بعد كل غسيل

إذا استمر الجفاف والتشقق مع نزيف أو ألم شديد، فقد يكون السبب إكزيما أو حساسية جلدية، وهنا ينصح باستشارة طبيب الجلدية.

