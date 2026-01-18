18 حجم الخط

فى فصل الشتاء ومع انخفاض درجات الحرارة، تعاني الكثير من السيدات من تشققات اليدين وجفاف الجلد بسبب قلة الرطوبة وكثرة التعرض للماء والمنظفات، مما يؤدي إلى خشونة اليدين وأحيانا تشققات مؤلمة.

ولأن اليدين عنوان الأناقة والجمال، تبحث كل امرأة عن حل طبيعي وآمن يعيد لليدين نعومتهما وحيويتهما، حفاظا على جمالهن واطلالتهن.

خلطة سحرية لتنعيم اليدين وعلاج التشققات

وتقدم نادية محمد خبيرة التجميل، خلطة سحرية لتنعيم اليدين وعلاج التشققات.

المكونات:

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون

ملعقة صغيرة من العسل الطبيعي

ملعقة صغيرة من الفازلين الطبي

ملعقة صغيرة من ماء الورد

كبسولة فيتامين E اختيارية ولكنها تعزز النتيجة

خلطة سحرية لتنعيم اليدين

طريقة التحضير:

في وعاء نظيف، اخلطي زيت الزيتون مع العسل جيدا.

أضيفي الفازلين وقلبي حتى تحصلي على خليط متجانس.

أضيفي ماء الورد ومحتوى كبسولة فيتامين E وامزجي مرة أخرى.

احفظي الخليط في علبة محكمة الغلق.

اغسلي يديك بالماء الفاتر وجففيهما جيدا.

دلكي يديك بكمية مناسبة من الخلطة لمدة 5 دقائق.

ارتدي قفازات قطنية واتركي الخلطة طوال الليل.

اغسلي يديك في الصباح بالماء الفاتر فقط.

يكرر الاستخدام يوميا لمدة أسبوع للحصول على نتائج مذهلة.

المواظبة على هذه الوصفة يرطب الجلد بعمق ويعالج التشققات ويغذي البشرة، ويساعد على ترميم الجلد المتشقق، كما يحبس الرطوبة داخل الجلد ويمنع الجفاف، ويهدئ البشرة ويمنحها نعومة وانتعاش، ويساعد على تجديد خلايا الجلد وتأخير علامات الجفاف..

نصائح مهمة للحفاظ على نعومة اليدين في الشتاء

ارتداء القفازات عند غسل الأطباق أو استخدام المنظفات.

تجنب الماء الساخن جدًا عند غسل اليدين.

ترطيب اليدين بكريم مناسب بعد كل غسيل.

شرب كميات كافية من الماء يوميا.

تقشير اليدين مرة أسبوعيا لإزالة الجلد الميت.

