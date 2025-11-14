18 حجم الخط

تشققات القدمين من الإصابات شائعة الحدوث بين النساء، خاصة ربات البيوت، نتيجة الوقوف المتكرر داخل المطبخ، وتزداد المشكلة فى فصل الشتاء.

وتشققات القدمين تؤثر على مظهر القدمين بشكل سلبي، لذا تحرص بعض ربات البيوت على الاهتمام بعلاج تشققات القدمين حفاظا على مظهرهن.

4 وصفات طبيعية فعالة لعلاج تشققات القدمين

وتقدم دعاء محمد خبيرة التجميل، 4 وصفات طبيعية لعلاج تشققات القدمين، منها:-

أولا وصفة العسل الطبيعي

العسل مرطب طبيعي ومضاد للبكتيريا، يساعد على التئام التشققات بسرعة.

فقط اخلطي كوب من العسل مع ماء دافئ، وانقعي قدميكِ فيه لمدة 20 دقيقة، ثم افركي الكعبين بلطف واشطفيهما بالماء الفاتر.

4 وصفات طبيعية لعلاج تشققات القدمين

ثانيا وصفة زيت جوز الهند والليمون

يعمل زيت جوز الهند على ترطيب الجلد، بينما يساعد الليمون في تفتيح لون القدمين والتخلص من الخلايا الميتة.

اخلطي ملعقة من زيت جوز الهند مع نصف ملعقة من عصير الليمون، وادهني الكعبين به ليلا قبل النوم، ثم اغسليهما صباحا.

ثالثا وصفة الموز والأفوكادو

الموز غني بالفيتامينات التي تغذي الجلد، والأفوكادو يحتوي على دهون طبيعية مرطبة.

اهرسي ثمرة موز مع نصف ثمرة أفوكادو، وضعي المزيج على القدمين لمدة 20 دقيقة، ثم اغسليه بالماء الفاتر.

رابعا وصفة الجلسرين وماء الورد

هذه الوصفة من أكثر العلاجات التقليدية فعالية لتنعيم القدمين.

اخلطي ملعقتين من الجلسرين مع ملعقة من ماء الورد وادهني بهما الكعبين قبل النوم، مع ارتداء جوارب قطنية.

ويجب المواظبة على تطبيق هذه الوصفات من مرتان إلى ثلاث مرات أسبوعيا مع ضرورة الترطيب اليومى القدمين باستخدام مرطب سميك مناسب للقدمين ويفضل قبل النوم وضع مرطب عميق على القدمين وارتداء جوارب وذلك يوميا ومع الوقت نلاحظ الفرق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.