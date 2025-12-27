عابر أم مؤشر لمشاكل صحية؟ أسباب وأعراض برودة القدمين ومتى يجب استشارة الطبيب

18 حجم الخط

تعد برودة القدمين ظاهرة شائعة يمر بها الكثيرون، وفي حين أنها قد تكون مجرد استجابة طبيعية للطقس البارد، فإنها في حالات أخرى قد تخفي وراءها أسبابًا طبية تتراوح بين اضطرابات الدورة الدموية والمشاكل العصبية.

لماذا تبرد أقدامنا؟

تتعدد العوامل المؤدية لـبرودة القدمين، وفق موقع “Medical News Today” الطبي، وتصنف طبيًّا إلى عدة محاور رئيسية:

انخفاض درجات الحرارة: كآلية دفاعية، يقوم الجسم عند التعرض للبرد بتضييق الأوعية الدموية في الأطراف (اليدين والقدمين) لتقليل فقدان الحرارة وتوجيه تدفق الدم نحو الأعضاء الحيوية، وهذا النقص المؤقت في الأوكسجين قد يؤدي لتغير طفيف في لون الجلد، وهو أمر يزول بمجرد تدفئة الجسم.

التوتر والقلق المزمن: يؤدي التوتر الشديد إلى ضخ هرمون الأدرينالين في الدم، مما يتسبب في انقباض الأوعية الدموية الطرفية وتوجيه الطاقة نحو "وضع النجاة"، مما يجعل الأطراف باردة باستمرار لدى الأشخاص الذين يعانون من ضغوط نفسية.

اضطرابات الدورة الدموية: تعتبر من أكثر الأسباب شيوعًا، وتنتج عن نمط الحياة الخامل، أو التدخين الذي يعيق وصول الدم للأطراف، أو ارتفاع الكوليسترول الذي يؤدي لتكون لويحات تضيق الشرايين.

مرض السكري: يتسبب ارتفاع سكر الدم لفترات طويلة في تضيق الشرايين وتلف الأعصاب (الاعتلال العصبي السكري)، مما يؤدي لبرودة القدمين المصحوبة أحيانًا بوخز أو تنميل أو آلام تشتد ليلًا.

الأنيميا (فقر الدم): نقص خلايا الدم الحمراء الناتج عن نقص الحديد أو فيتامين B12 أو الفولات، يضعف قدرة الجسم على نقل الأوكسجين، مما يؤدي لبرودة الأطراف في الحالات المتوسطة والشديدة.

قصور الغدة الدرقية: يؤدي خمول الغدة إلى تباطؤ عملية التمثيل الغذائي، وهو ما يؤثر مباشرة على درجة حرارة الجسم ومعدل ضربات القلب، مما يجعل الشخص أكثر حساسية للبرد.

ظاهرة رينود: حالة تسبب تشنج الأوعية الدموية في الأصابع عند التعرض للبرد أو التوتر، مما يسبب برودة شديدة وتنميل.

حلول منزلية لاستعادة الدفء

يمكن التعامل مع الحالات البسيطة من خلال إجراءات يومية فعالة:

الحركة المستمرة: ممارسة التمارين الرياضية الخفيفة أو حتى المشي داخل المنزل يحفز تدفق الدم بفاعلية.

التدفئة المباشرة: ارتداء الجوارب الصوفية المعزولة واستخدام أحذية منزلية (شباشب) خاصة على الأرضيات الباردة.

حمام القدمين الدافئ: نقع القدمين في ماء دافئ لمدة 10 إلى 15 دقيقة يساعد على تنشيط الدورة الدموية واسترخاء العضلات قبل النوم، يُحذر مرضى السكري من الماء الساخن جدًا لتجنب الحروق بسبب ضعف الإحساس.

الوسادات الحرارية: وضع زجاجات الماء الساخن أو الوسادات الكهربائية عند طرف السرير يساعد في الحفاظ على تدفئة القدمين طوال الليل.

متى يصبح استشارة الطبيب؟

على الرغم من أن برودة القدمين غالبًا ما تكون عرضية، إلا أن هناك علامات تستوجب التدخل الطبي فورًا:

تكرار البرودة بشكل مستمر دون سبب واضح.

صاحبت البرودة أعراض أخرى مثل: التعب المزمن، فقدان أو زيادة الوزن غير المبرر، أو آلام المفاصل.

ظهور تقرحات في الأصابع تستغرق وقتًا طويلًا للالتئام.

تغيرات في ملمس الجلد أو ظهور طفح جلدي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.