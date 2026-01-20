الثلاثاء 20 يناير 2026
مجلس إدارة مركز النانو تكنولوجي يجتمع لبحث خطط الإنتاج وتطوير المنظومة البحثية

اجتماع مجلس إدارة
اجتماع مجلس إدارة مركز النانو تكنولوجي
​عقد مجلس إدارة مركز النانو تكنولوجي بجامعة عين شمس اجتماعه الدوري برئاسة الدكتورة أماني أسامة كامل، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث.

وجاء ذلك بحضور الدكتور محمد نبيل صبري نائب رئيس مجلس الإدارة، الدكتور محمد عبد الحي أحمد مدير المركز، بمشاركة أعضاء المجلس، الدكتور ضياء خليل والدكتور سعد السيد حسن والدكتور أشرف بكري عبده والدكتور تامر عبد الله شرف، وذلك في إطار توجه الدولة المصرية نحو دعم الأبحاث التطبيقية في العلوم المتقدمة.

المخطط النهائي لتوزيع الأجهزة العلمية 

​وقد شهد الاجتماع مناقشات موسعة حول المخطط النهائي لتوزيع الأجهزة العلمية داخل المعامل والغرف المجهزة لضمان تقديم خدمات بحثية رائدة تتسم بأعلى مستويات الكفاءة، كما استعرض المجلس دراسة جدوى متكاملة تهدف إلى تجهيز مواد خام متخصصة للأبحاث الطبية بما يساهم في دعم القطاعات المختلفة.

​وفي سياق دعم الكوادر الطلابية، بحث المجلس آليات إشراك طلاب برنامج علوم المواد والنانو تكنولوجي في استخدام إمكانيات المركز لإجراء تحاليل مشاريع التخرج، مع التأكيد على ضرورة توثيق دور المركز في الأبحاث المنشورة، بالإضافة إلى اعتماد خطة لمنح المنتسبين من باحثين وفنيين ومديري وحدات حسابات بريد إلكتروني رسمية لتنظيم العمل المؤسسي.

​كما تطرق الاجتماع إلى الجوانب الإدارية والفنية من خلال مراجعة السياسات، واختيار الكوادر الفنية المقرر تدريبها على جهازي الميكروسكوب الإلكتروني النافذ وأشعة إكس لرفع كفاءة الأداء داخل المركز.

