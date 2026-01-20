الثلاثاء 20 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

آخر موعد لتقديم أوراق الترشيح لرئاسة جامعة قناة السويس

جامعة قناة السويس،
جامعة قناة السويس، فيتو
18 حجم الخط
ads

يواصل المجلس الأعلى للجامعات، تلقي أوراق الترشيح لشغل منصب رئيس جامعة قناة السويس وفق الجدول الزمني والأوراق المطلوبة للتقدم، وذلك بالإشارة إلى القرار الوزاري رقم 2740 بشأن تشكيل اللجنة المختصة باختيار القيادات الجامعية.

 

ويتم التقدم للترشيح من يوم السبت الموافق ٢٠٢٦/١/١٧ - وحتى يوم الخميس الموافق ٢٠٢٦/١/٢٢، بمقر أمانة المجلس الأعلى للجامعات، من الساعة 9 صباحًا وحتى الساعة 3 عصرًا.

 

يوم الخميس الموافق ٢٠٢٦/١/٢٢، إعلان القائمة المبدئية للمتقدمين.

 

الأوراق المطلوبة لشغل منصب رئيس الجامعة

البنود التالية بعدد (۱) نسخة أصل وعدد (۹) تسع صور:

السيرة الذاتية باللغتين العربية والإنجليزية وتشمل (الأبحاث - المهارات العلمية - الإشراف على الرسائل العلمية -المشروعات البحثية المشارك فيها - التعاون الخارجي - بناء شراكات - المشاركة في مشروعات تطوير التعليم..... إلخ )

بيان حالة حديث يشتمل على (الإعارات - الإجازات المهمات العلمية بالخارج - الجزاءات) معتمد ومختوم من الجامعة.
تقديم كل ما سبق من أوراق عدد ( ۱۰ ) أسطوانات مدمجة أو فلاشات.

كما تقدم البنود التالية منفصلة ورقي ونصفة مدمجة (فلاش أو سي دي):

بيان الحالة للمرشح عدد ( 1 ) أصول.

شهادة قانونية حديثة تبين عدم إحالة المرشح لمجلس تأديب أو ليس له جزاءات ولا تحقيقات وغير محال للمحاكم الجنائية ) عن طريق الشئون القانونية المركزية بالجامعة ) عدد (۲) شهادة أصل.

صورة بطاقة الرقم القومي عدد ( ۲ ) صورة.

صورة شخصية حديثة عدد ( ۲ ) صورة ( النسخة الالكترونية بصيغة jpg.

سيرة ذاتية مختصرة باللغة العربية عدد ( ۱ ) نسخة

صورة من شهادات الدرجات العلمية الحاصل عليه

يتم تقديم المرشح بشخصه أو من ينوب عنه بتوكيل رسمي.

مراعاة الترتيب سالف الذكر في تقديم الأوراق.
من يوم الأحد الموافق ٢٠٢٦/١/٢٥ وحتى يوم الإثنين الموافق ٢٠٢٦/١/٢٦، تلقى الطعون.

يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٦/١/٢٧، اجتماع لجنة البت في الطعون وإعلان القائمة النهائية للمتقدمين.

يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢٦/١/٢٨، تسليم أوراق المتقدمين الاعضاء اللجنة.

سيتم تحديد موعد المقابلات للمرشحين لمنصب رؤساء الجامعات بعد اجتماع لجنة البت في الطعون وإعلان القائمة النهائية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الاعلى للجامعات الدرجات العلمية الرسائل العلمية القيادات الجامعية المجلس الأعلى للجامعات المشروعات البحثية بطاقة الرقم القومى جامعة قناة السويس رئاسة جامعة قناة السويس رئيس جامعة قناة السويس

مواد متعلقة

وزير التعليم العالي يوقع بروتوكول تعاون لافتتاح "سفارة المعرفة"

تطوير اتفاقية النقل الجوي بين سلطة الطيران المدني والمملكة المتحدة

وزير التعليم العالي يبحث سبل تعزيز التعاون مع وفد جامعة إكستر البريطانية

آخر موعد للتقدم بأوراق الترشح لرئاسة جامعة الفيوم

تجارة عين شمس: مد فترة التقديم لبرامج الدراسات العليا المهنية للمصريين والوافدين

الأعلى للجامعات ينظم ورشة عمل متخصصة حول تصميم البرامج البينية

كلية التجارة جامعة عين شمس تنظم ندوة دولية حول مسارات التميز في إدارة الاستثمار

تجديد شهادات الأيزو لعام 2026 في الجودة والبيئة والسلامة والصحة المهنية في مطار القاهرة

ads

الأكثر قراءة

وفاة والدة رضا البحراوي

طلاب الشهادة الإعدادية بالقاهرة يؤدون اليوم امتحان الجبر والإحصاء والإنجليزي

ارتفاع "كريستال وسلايت" وانخفاض عباد الشمس، أسعار الزيت اليوم الثلاثاء بالأسواق

منحة علماء المستقبل، مدبولي يشهد اليوم إطلاق المبادرة الوطنية لدعم الطلاب المتميزين بالجامعات المصرية

للمراهقات، نصائح لبناء روتين شخصي في إجازة نصف العام

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الثلاثاء 20 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

من ماجستير حقوق إلى أشهر حلواني، صاحب تورتة افتتاح مستشفى طوخ يكشف سر تغيير مسار حياته (فيديو)

انقطاع الماء والكهرباء في كييف بعد هجوم روسي بالطائرات المسيرة والصواريخ

خدمات

المزيد

تعرف على سعر كيلو السكر اليوم الإثنين

أسعار الألومنيوم بالبورصات العالمية اليوم

تعرف على سعر السكر اليوم الإثنين

تعرف على سعر الأرز اليوم الإثنين في الأسواق

المزيد

انفوجراف

أسود التيرانجا ثالث منتخب يعلق "نجمتين" في أمم إفريقيا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الثلاثاء 20 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الثلاثاء 20 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الثلاثاء 20 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية