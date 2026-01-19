كلية التجارة جامعة عين شمس تعزز شراكتها الدولية مع تركيا

18 حجم الخط

استقبلت كلية التجارة جامعة عين شمس مسئول برنامج التبادل الأكاديمي (Erasmus+) بجامعة إينونو (İnönü University) في تركيا، في زيارة هيأت لها كلية التجارة وقطاع العلاقات الدولية بالجامعة.

ويأتي ذلك تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس جامعة عين شمس، والدكتور فريد محرم الجارحي، عميد كلية التجارة، والدكتورة شيرويت الأحمدي، المدير التنفيذي لقطاع العلاقات الدولية والتعاون الأكاديمي.

استضافت كلية التجارة جامعة عين شمس، الدكتورة سميرة حسن ظافر، مسئول برنامج التبادل الأكاديمي "إيراسموس+" بجامعة إينونو التركية.

جاءت الزيارة في إطار اتفاقية التعاون الدولي "إيراسموس+" الموقعة بين الجامعتين، والتي تهدف إلى تعزيز التبادل العلمي والثقافي، وتطوير برامج بحثية مشتركة، وبرامج دراسات عليا متقدمة، بالإضافة إلى تبادل الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والباحثين والإداريين.

وقد أشرف على تنظيم الزيارة فريق متخصص من إدارة المنح والمشروعات بالجامعة، برئاسة الدكتور هدى كمال فؤاد، مدير الإدارة، وبمشاركة الدكتورة نهى الرافعي، منسق الجامعة للبرنامج ونائب مدير إدارة المنح والمشروعات، والدكتور عزيز شاكر، نائب منسق البرنامج ومسئول متابعة المشروعات.

وحظيت الدكتورة سميرة حسن، بترحيب حار من قبل قيادات كلية التجارة، حيث شارك في اللقاء كل من الأستاذ الدكتور تامر راضي، وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد مرسي، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إلى جانب الدكتورة منى الطاهر، منسق مكتب العلاقات الدولية، والدكتور هشام عبد العزيز، منسق البرامج البينية، ونهى مرسي، منسق إدارة المنح والمشروعات.

وناقش الجانبان سبل تفعيل بنود الاتفاقية، حيث أشار الدكتور فريد محرم الجارحي إلى حرص كلية التجارة على توسيع آفاق التعاون مع الجامعات الدولية المرموقة، مؤكدًا أن هذه الشراكات تسهم في رفع مستوى الجودة الأكاديمية والبحثية، وتمنح الطلاب والخريجين فرصًا تنافسية عالمية.

من جانبها، أعربت الدكتورة سميرة حسن ظافر عن إعجابها الشديد بالتجهيزات الحديثة بالقاعات الدراسية، والبرامج البينية المبتكرة التي تقدمها الكلية، مؤكدةً استعداد جامعة إينونو للتعاون في هذه البرامج وتبادل الخبرات الناجحة.

كما أشادت بالتنظيم المتميز للزيارة، معربة عن تفاؤلها بإمكانية تحقيق نتائج ملموسة في مجالات التبادل الطلابي والأكاديمي والمشروعات البحثية المشتركة، وفي ختام الزيارة، قدّم الدكتور فريد محرم الجارحي درع كلية التجارة للدكتورة سميرة حسن ظافر، تكريمًا لها على زيارتها، وكبادرة لتعزيز أواصر التعاون المستقبلي.

تأتي هذه الزيارة كخطوة عملية على طريق تعزيز التعاون بين جامعة عين شمس والمؤسسات الأكاديمية العالمية، بما يعكس رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة في مجال التعليم العالي والبحث العلمي.

