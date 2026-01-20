الثلاثاء 20 يناير 2026
أخبار مصر

جامعتا عين شمس و"Essex" البريطانية يبحثان تعزيز الشراكة الأكاديمية

جامعتا عين شمس وEssex
جامعتا عين شمس و"Essex" البريطانية يبحثان تعزيز الشراكة
استقبل الدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس جامعة عين شمس، وفدًا رفيع المستوى من جامعة  (Essex) البريطانية، وذلك في إطار بحث سبل تعزيز التعاون الأكاديمي المشترك ومتابعة الخطوات التنفيذية للشراكة الاستراتيجية بين الجانبين.

وشهد اللقاء حضور الدكتور محمد صالحين، نائب  رئيس جامعة عين شمس الأهلية للشئون الأكاديمية، والدكتورة شيرويت الأحمدي، المدير التنفيذي لقطاع العلاقات الدولية والتعاون الأكاديمي، إلى جانب ممثلي جامعة Essex البريطانية.

وتناول اللقاء مناقشة آليات التعاون في طرح برامج أكاديمية متميزة بكلية الحقوق، تستهدف منح درجات علمية مشتركة، بما يتوافق مع المعايير الدولية ويعزز من تنافسية الخريجين على المستويين الإقليمي والدولي.

كما تم بحث إنشاء فرع لجامعة «Essex» داخل حرم جامعة عين شمس الأهلية، ليكون صرحًا تعليميًا متطورًا يجمع بين الأصالة الأكاديمية المصرية والمعايير التقنية والجمالية البريطانية، بما يسهم في تقديم تجربة تعليمية عالمية داخل مصر.

وخلال اللقاء أكد الدكتور محمد ضياء زين العابدين أن هذه الخطوة تأتي انطلاقًا من استراتيجية جامعة عين شمس لتطوير منظومة التعليم العالي، مشيرًا إلى أن الجامعة تعمل وفق رؤية وطنية تستهدف استقطاب فروع للجامعات الأجنبية المرموقة عالميًا داخل مصر، باعتبارها أحد المسارات المتميزة لإتاحة تعليم جامعي بمستوى دولي من خلال شراكات فاعلة مع كبرى المؤسسات الأكاديمية العالمية، بما يدعم المنظومتين التعليمية والبحثية.

وفى السياق ذاته، أضاف أن إنشاء فرع لجامعة «Essex» داخل حرم جامعة عين شمس الأهلية سيوفر للطلاب تجربة تعليمية فريدة، تدمج بين المناهج العالمية والبيئة الأكاديمية المحفزة على الابتكار، بما يسهم في إعداد خريجين مؤهلين وقادرين على المنافسة في سوق العمل الدولي بشهادات معتمدة عالميًا.

