المرصد المجتمعي بعين شمس يبدأ رحلته لخدمة المجتمع برؤية متطورة

ترأست غادة فاروق نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الاجتماع الأول للمرصد المجتمعي، مؤكدة أن الجامعة تواصل ترسيخ ريادتها في رصد وتحليل الظواهر المجتمعية وصياغة حلول عملية تدعم أهداف التنمية المستدامة واستراتيجية مصر 2030.

وشهد اللقاء عصفًا ذهنيًا يهدف إلى إعداد خطة تنفيذية متكاملة استنادًا على ما تتمتع به الجامعة من رصيد بحثي موثوق، وطاقات طلابية متطوعة، وعقول أكاديمية قادرة على الابتكار، مما يجعل المرصد منصة فاعلة لتحويل المعرفة العلمية إلى مبادرات وحلول واقعية.

كما تم استعراض أحدث تحديثات الموقع الإلكتروني للمرصد وأكدت نائب رئيس الجامعة أهمية توسيع قنوات التواصل مع المجتمع الجامعي.

حضر الاجتماع نخبة من أساتذة الجامعة، من بينهم جيهان رجب أستاذ متفرغ بكلية التجارة والمشرف العام على المرصد المجتمعي و هبة شاهين عميد كلية الإعلام وهبة بركات وكيل كلية البنات، و هالة خلف وكيل كلية التربية ومحمود فايز مدير مركز الشبكات وتكنولوجيا المعلومات بالجامعة ومحمود جمال مدير إدارة التطوع بالهلال الأحمر المصري.

وفي سياق آخر استقبلت كلية التجارة جامعة عين شمس مسئول برنامج التبادل الأكاديمي (Erasmus+) بجامعة إينونو (İnönü University) في تركيا، في زيارة هيأت لها كلية التجارة وقطاع العلاقات الدولية بالجامعة.

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس جامعة عين شمس، والدكتور فريد محرم الجارحي، عميد كلية التجارة، والدكتورة شيرويت الأحمدي، المدير التنفيذي لقطاع العلاقات الدولية والتعاون الأكاديمي.

