الثلاثاء 20 يناير 2026
تطوير التعليم بالوزراء يطلق مقررات متكاملة لإتقان اللغة الإنجليزية

أعلن صندوق تطوير التعليم التابع لرئاسة مجلس الوزراء، عن إطلاق مقررات متكاملة لدراسة اللغة الإنجليزية تستهدف الطلاب في مختلف المراحل التعليمية إلى جانب طلاب التعليم العالي والجامعي والخريجين، وذلك في إطار دعم مهارات الشباب وتأهيلهم لسوق العمل المحلي والدولي.

 تمكين الدارسين من إتقان مستويات B1 – B2

وتهدف المقررات إلى تمكين الدارسين من إتقان مستويات B1 – B2، من خلال التركيز على المهارات اللغوية الأربع، «التحدث – الاستماع – القراءة – الكتابة»، بما يؤهل المتدربين للحصول على شهادات دولية معتمدة لإتقان اللغة الإنجليزية، ويأتي إطلاق هذه المقررات في إطار التعاون بين صندوق تطوير التعليم، ووزارتي التربية والتعليم، والتعليم العالي والبحث العلمي، وبالشراكة مع شركة سيسكو (Cisco)، بما يضمن تقديم محتوى تدريبي حديث وفقًا للمعايير الدولية وباستخدام أحدث الوسائل التكنولوجية في التعليم.

وأكد صندوق تطوير التعليم أن الدراسة تتم بنظام التعليم الإلكتروني «أونلاين»، ولا تتطلب حضورًا فعليًا، بما يتيح للطلاب والخريجين في مختلف المحافظات الاستفادة من المقررات بسهولة ومرونة، ودون التقيد بمكان أو توقيت محدد، وذلك في إطار التوسع في استخدام الحلول الرقمية الحديثة في التعليم.

وفي هذا السياق، قالت الدكتورة رشا سعد شرف، الأمين العام لصندوق تطوير التعليم، إن إطلاق هذه المقررات يأتي في إطار استراتيجية الصندوق لدعم تطوير منظومة التعليم وبناء قدرات الطلاب والخريجين، بما يسهم في تعزيز مهاراتهم اللغوية ورفع جاهزيتهم للالتحاق بسوق العمل المحلي والدولي.

وأضافت - في البيان الصحفي الصادر عن الصندوق - أن إتقان اللغة الإنجليزية لم يعد خيارًا، بل أصبح ضرورة أساسية لمواكبة متطلبات سوق العمل العالمي، مؤكدة حرص الصندوق على توفير برامج تعليمية عالية الجودة وفقًا للمعايير الدولية، وبالتعاون مع مؤسسات وطنية وشركات عالمية رائدة.

وأشارت «شرف» إلى أن هذه الدورات تُقدم من خلال مرصد سوق العمل الدولي، أحد المشروعات الاستراتيجية التابعة لصندوق تطوير التعليم، والذي يعمل على رصد الاحتياجات الفعلية لسوق العمل، وتوفير الدورات التدريبية والتأهيل اللازم، مع التركيز على المهارات الأكثر طلبًا عالميًا.


وأوضحت أن البرنامج يستهدف مختلف المراحل التعليمية، بدءًا من التعليم الأساسي وحتى التعليم الجامعي والخريجين، مع إتاحة مسارات تدريبية مرنة تراعي اختلاف المستويات والفئات العمرية، وتسهم في تأهيل المتدربين للحصول على شهادات دولية معتمدة في إتقان اللغة الإنجليزية.

روابط التسجيل:

للتسجيل لطلاب التعليم الأساسي والثانوي العام والفني بمختلف أنواعه من هنا
للتسجيل لطلاب التعليم العالي والجامعي بمختلف أنواعه والخريجين من هنا
وأكد صندوق تطوير التعليم التزامه المستمر بتقديم برامج نوعية تواكب المتغيرات العالمية، وتسهم في إعداد كوادر مؤهلة وقادرة على المنافسة في سوق العمل المحلي والدولي، وذلك في إطار رؤية الدولة المصرية للتنمية المستدامة وبناء الإنسان.

