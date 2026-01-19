المجلس الأعلى للجامعات ينظم ورشة عمل لدعم وتعزيز الأبحاث والبرامج البينية

18 حجم الخط

نظّم المجلس الأعلى للجامعات، برعاية الأستاذ الدكتور مصطفى رفعت، أمين المجلس الأعلى للجامعات، وبإشراف وحضور الدكتورة منى هجرس، الأمين المساعد للمجلس، ورشة عمل بعنوان «الأبحاث البينية»، وذلك بمقر أمانة المجلس الأعلى للجامعات، في إطار مشروع فولبرايت لتطوير البرامج البينية.

ويأتي تنظيم الورشة انطلاقًا من حرص المجلس على تعزيز قدرات مؤسسات التعليم العالي، ودعم تطوير منظومة البحث العلمي والبرامج البينية، بما يتسق مع التوجهات الوطنية ورؤية الدولة المصرية في مجال التعليم العالي والبحث العلمي.



استعرضت الورشة المفاهيم الأساسية والنماذج المختلفة للبحث البيني، إلى جانب أبرز التجارب الدولية في تشكيل فرق البحث متعددة التخصصات، وبناء الهياكل المؤسسية الداعمة لها، وربط مخرجات البحث العلمي بالأولويات الوطنية وخطط التنمية. وشهدت الورشة مشاركة أعضاء اللجنة العليا للجان القطاع، وأعضاء لجنة دراسة تحديات البحث العلمي، وأعضاء لجنة قطاع الدراسات البينية، وأدار الورشة الدكتور عصام خميس إبراهيم، رئيس لجنة قطاع الدراسات البينية.



وأكدت الورشة على الدور المحوري للبحث البيني في التصدي للتحديات المجتمعية المعقدة، وأهمية دور القيادات الجامعية في ترسيخ ثقافة التعاون بين التخصصات المختلفة، وتطوير آليات فعّالة لبناء فرق بحثية متكاملة.

كما عُرضت نماذج دولية ناجحة لإنشاء المراكز البحثية والبرامج الأكاديمية البينية، مع إبراز أهمية ربط البحث العلمي بالصناعة والابتكار ونقل التكنولوجيا.



وفي ختام أعمال الورشة، أعربت الأستاذة الدكتورة هيلين تشين عن تقديرها للتفاعل الإيجابي والبنّاء من جانب المشاركين، مشيدة بجهود المجلس الأعلى للجامعات ولجنة الدراسات البينية في صياغة إطار وطني داعم للأبحاث والبرامج البينية، بما يسهم في رفع جودة البحث العلمي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة

