الثلاثاء 20 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

"تطوير التعليم بالوزراء" يطلق مبادرة "شتاء رقمي" لتمكين شباب مصر

مبادرة شتاء رقمي
مبادرة "شتاء رقمي" لتمكين شباب مصر
18 حجم الخط
ads

أعلن صندوق تطوير التعليم التابع لرئاسة مجلس الوزراء، عن إطلاق النسخة الثانية من مبادرة «شتاء رقمي»، التي تهدف إلى فتح آفاق جديدة أمام شباب مصر لاكتساب المهارات الرقمية المتقدمة، وذلك اعتبارًا من اليوم 19 يناير وحتى نهاية مارس 2026، في إطار رؤية وتوجيهات القيادة السياسية لبناء كوادر مؤهلة قادرة على المنافسة في الاقتصاد الرقمي العالمي.

وفي هذا السياق، أكدت الدكتورة رشا سعد شرف، الأمين العام لصندوق تطوير التعليم، أن مبادرة «شتاء رقمي» تمثل خطوة مهمة في مسار تمكين الشباب، لا سيما طلاب  التعليم الفني والتدريب المهني، بالمهارات العملية التي يتطلبها سوق العمل الحديث، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بضرورة تعزيز قدرات الشباب وتأهيلهم بالمهارات الرقمية والتكنولوجية التي يتطلبها سوق العمل، كما تعكس المبادرة حرص القيادة السياسية على تطوير منظومة التعليم الفني والتدريب المهني وربطها باحتياجات الاقتصاد الرقمي، وبناء اقتصاد قائم على المعرفة.

إتاحة دورات تدريبية رقمية مجانية وعالية الجودة

وأضافت  أن الصندوق يحرص على إتاحة دورات تدريبية رقمية مجانية وعالية الجودة في تخصصات استراتيجية، تشمل فني شبكات، فني محلل بيانات الأمن السيبراني، وفني مراكز البيانات، وتُنفذ المبادرة من قبل صندوق تطوير التعليم بدعم جزئي من الاتحاد الأوروبي (EU) في إطار برنامج دعم وتوظيف مهارات الشباب في مصر EU4Yes، والوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) من خلال مشروع الدعم الفني لمبادرة التعليم الفني الشامل مع مصر – المرحلة الثانية (TCTI II)، وبالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وشركة سيسكو.

وأوضحت «شرف» أن المبادرة توفر 600 منحة تدريبية تمكن الطلاب من الحصول على شهادات دولية معتمدة، ومتاحة للطلاب في جميع محافظات الجمهورية، مع تركيز خاص على تمكين الفتيات وطلاب التعليم الفني، وتمثل مبادرة «شتاء رقمي» خطوة محورية نح

تمكين الطلاب في جميع محافظات مصر بالمهارات الرقمية 

وأشارت الأمين العام لصندوق تطوير التعليم إلى أن المبادرة تهدف إلى تمكين الطلاب في جميع محافظات مصر بالمهارات الرقمية اللازمة لمستقبلهم المهني، وتؤهل المشاركين للحصول على شهادات دولية معتمدة، وتسعى المبادرة، ضمن جهود أوسع، إلى الوصول إلى مليون طالب وطالبة من مختلف المحافظات والمراحل التعليمية.

وفي هذا الإطار، دعا صندوق تطوير التعليم الشباب إلى تعلم مهارات رقمية والاستعداد لوظائف المستقبل، خاصة بعد النجاح الكبير الذي حققته مبادرة «صيف رقمي»، وذلك ضمن رؤية وطنية طموحة لبناء رأس مال بشري رقمي يواكب متطلبات المستقبل.
رابط التسجيل 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

صندوق تطوير التعليم التعليم الفني والتدريب المهني التعليم الفني الرئيس عبد الفتاح السيسي المهارات الرقمية تطوير منظومة التعليم تطوير منظومة التعليم الفني

مواد متعلقة

تطوير التعليم بالوزراء يطلق مقررات متكاملة لإتقان اللغة الإنجليزية

رئيس جامعة عين شمس يستقبل وفد "Exeter" البريطانية لبحث تعزيز التعاون

جامعتا عين شمس و"Essex" البريطانية يبحثان تعزيز الشراكة الأكاديمية

عين شمس الأهلية تعزز التعاون الأكاديمي الدولي مع جامعة ولاية نورث كارولاينا

المرصد المجتمعي بعين شمس يبدأ رحلته لخدمة المجتمع برؤية متطورة

آخر موعد لتقديم أوراق الترشيح لرئاسة جامعة قناة السويس

المجلس الأعلى للجامعات ينظم ورشة عمل لدعم وتعزيز الأبحاث والبرامج البينية

كلية التجارة جامعة عين شمس تعزز شراكتها الدولية مع تركيا
ads

الأكثر قراءة

بحضور السيسي وترامب، كل ما تريد معرفته عن منتدى دافوس الاقتصادي العالمي 2026

برنامج عمل مكثف للرئيس السيسي في دافوس

الرئاسة: السيسي يلتقي ترامب في دافوس

الأكاديمية الوطنية للتدريب تطلق برنامجًا لتأهيل النواب الجدد غدا

إلغاء حبس أحمد حسام ميدو في قضية سب الحكم محمود البنا

موعد مباراة مانشستر سيتي وبودو جليمت في دوري أبطال أوروبا والقناة الناقلة

"صنع في مصر" يغزو سوق الهواتف، كيف تحولت مصر إلى مركز إقليمي لتصنيع الموبايلات؟

بكاء طلاب الشهادة الإعدادية بالشرقية بسبب صعوبة امتحان العلوم (فيديو وصور)

خدمات

المزيد

أسعار الألومنيوم في بورصة لندن للمعادن اليوم الثلاثاء

سعر كيلو الأرز الأبيض يسجل 25 جنيها اليوم الثلاثاء 20 يناير 2026 

28 جنيها سعر كيلو السكر بالأسواق اليوم الثلاثاء 20 يناير

تعرف على سعر كيلو السكر اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

أسود التيرانجا ثالث منتخب يعلق "نجمتين" في أمم إفريقيا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

من تراث المدرسة الأشعرية، "تأويل الآيات المشكلة" أبرز إصدارات جناح الأزهر بمعرض الكتاب

ماذا أفعل إذا انقطع الماء أثناء الوضوء؟ أمين الفتوى يجيب

هل ترفع الأعمال في شهر شعبان؟ مجمع البحوث الإسلامية يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية