ضبط سيارة نقل محملة بكميات كبيرة من المبيدات المغشوشة خلال حملة بأسيوط

أعلن اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، عن ضبط سيارة نصف نقل محملة بكميات من المبيدات المغشوشة، وذلك خلال حملات تفتيشية مكثفة على محلات المبيدات والأسمدة، في إطار إحكام الرقابة على مستلزمات الإنتاج الزراعي ومنع محاولات الغش أو التلاعب، بما يسهم في حماية المزارعين وزيادة الإنتاجية الزراعية، تنفيذًا لتوجيهات الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ووفقًا لرؤية مصر 2030 وخطط التنمية المستدامة.

وأوضح محافظ أسيوط أن مديرية الزراعة، بقيادة الدكتور عبد الرحيم أحمد وكيل وزارة الزراعة بأسيوط، تواصل تنفيذ حملات دورية ومفاجئة على محلات الاتجار في المبيدات والأسمدة لرصد أي مخالفات، مع سحب عينات عشوائية من الأسمدة الموردة للتعاون الزراعي بالمديرية للتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية، وذلك بالتنسيق مع مديرية التموين بأسيوط برئاسة خالد محمد وكيل الوزارة.

ضبط كميات كبيرة من المبيدات المغشوشة الحشرية والفطرية

وأشار اللواء هشام أبو النصر إلى أن الحملة أسفرت عن ضبط سيارة نصف نقل على طريق أسيوط/الغنايم عند مدخل قرية المشايعة التابعة لمركز الغنايم، محملة بكميات كبيرة من المبيدات المغشوشة الحشرية والفطرية، تنوعت ما بين مبيدات محظورة وأخرى غير مسجلة بوزارة الزراعة وغير صالحة للتداول أو الاستخدام، وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مع عرض المخالف على النيابة العامة.

تشكيل لجنة مشتركة من قسم الرقابة على الأسمدة والمبيدات

وأضاف المحافظ أنه جرى تشكيل لجنة مشتركة من قسم الرقابة على الأسمدة والمبيدات بالإدارة العامة للمكافحة بمديرية الزراعة بمحافظة أسيوط، تحت إشراف الدكتورة شيرين حسين مدير عام المكافحة، وعضوية كل من الدكتور أحمد مسعود رئيس الرقابة على الأسمدة والمبيدات بالمديرية، والمهندس محمد حمزة مدير إدارة تموين الغنايم، ووليد عبد الغفار مأمور الضبط القضائي ومدير الرقابة التجارية بإدارة تموين الغنايم، والمهندس علاء الدين موسى مفتش تموين، والمهندس إسلام محمد بإدارة تموين الغنايم.

وأكد محافظ أسيوط استمرار الحملات التفتيشية المشددة والتنسيق الكامل بين الجهات المعنية، وعدم التهاون مع أي مخالفات تمس صحة المواطنين أو تؤثر سلبًا على القطاع الزراعي، مشددًا على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين.

