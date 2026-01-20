الثلاثاء 20 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

ضبط سيارة نقل محملة بكميات كبيرة من المبيدات المغشوشة خلال حملة بأسيوط

سيارة مبيدات مغشوشة
سيارة مبيدات مغشوشة بأسيوط،فيتو
18 حجم الخط

أعلن اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، عن ضبط سيارة نصف نقل محملة بكميات من المبيدات المغشوشة، وذلك خلال حملات تفتيشية مكثفة على محلات المبيدات والأسمدة، في إطار إحكام الرقابة على مستلزمات الإنتاج الزراعي ومنع محاولات الغش أو التلاعب، بما يسهم في حماية المزارعين وزيادة الإنتاجية الزراعية، تنفيذًا لتوجيهات الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ووفقًا لرؤية مصر 2030 وخطط التنمية المستدامة.

وأوضح محافظ أسيوط أن مديرية الزراعة، بقيادة الدكتور عبد الرحيم أحمد وكيل وزارة الزراعة بأسيوط، تواصل تنفيذ حملات دورية ومفاجئة على محلات الاتجار في المبيدات والأسمدة لرصد أي مخالفات، مع سحب عينات عشوائية من الأسمدة الموردة للتعاون الزراعي بالمديرية للتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية، وذلك بالتنسيق مع مديرية التموين بأسيوط برئاسة خالد محمد وكيل الوزارة.

ضبط كميات كبيرة من المبيدات المغشوشة الحشرية والفطرية

وأشار اللواء هشام أبو النصر إلى أن الحملة أسفرت عن ضبط سيارة نصف نقل على طريق أسيوط/الغنايم عند مدخل قرية المشايعة التابعة لمركز الغنايم، محملة بكميات كبيرة من المبيدات المغشوشة الحشرية والفطرية، تنوعت ما بين مبيدات محظورة وأخرى غير مسجلة بوزارة الزراعة وغير صالحة للتداول أو الاستخدام، وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مع عرض المخالف على النيابة العامة.

تشكيل لجنة مشتركة من قسم الرقابة على الأسمدة والمبيدات

وأضاف المحافظ أنه جرى تشكيل لجنة مشتركة من قسم الرقابة على الأسمدة والمبيدات بالإدارة العامة للمكافحة بمديرية الزراعة بمحافظة أسيوط، تحت إشراف الدكتورة شيرين حسين مدير عام المكافحة، وعضوية كل من الدكتور أحمد مسعود رئيس الرقابة على الأسمدة والمبيدات بالمديرية، والمهندس محمد حمزة مدير إدارة تموين الغنايم، ووليد عبد الغفار مأمور الضبط القضائي ومدير الرقابة التجارية بإدارة تموين الغنايم، والمهندس علاء الدين موسى مفتش تموين، والمهندس إسلام محمد بإدارة تموين الغنايم.

ضبط مصنع ومخزن يحويان مبيدات مغشوشة وكميات كبيرة من المخدرات بالقليوبية

ضبط مبيدات غير مسجلة وأسمدة محظور تداولها في حملة تموينية بأسيوط

وأكد محافظ أسيوط استمرار الحملات التفتيشية المشددة والتنسيق الكامل بين الجهات المعنية، وعدم التهاون مع أي مخالفات تمس صحة المواطنين أو تؤثر سلبًا على القطاع الزراعي، مشددًا على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أسيوط الانتاج الزراعي التنمية المستدامة الزراعة والتموين اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط اللواء هشام ابو النصر المبيدات والاسمدة هشام أبو النصر رؤية مصر 2030 محافظ أسيوط محافظة اسيوط مستلزمات الإنتاج الزراعي وزارة الزراعة

مواد متعلقة

78 ألف طالب بالشهادة الإعدادية بأسيوط يؤدون امتحاني الدراسات والتربية الفنية

القبض على شاب قتل شقيقه بسكين خلال مشاجرة عائلية بأسيوط

قومي المرأة بأسيوط ينفذ 16 ندوة توعوية بمركز أبوتيج بالتعاون مع الأزهر

جامعة أسيوط: تفعيل بروتوكول التعاون مع القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية

جامعة أسيوط تطلق المؤتمر العلمي الأول لأمراض المناعة والروماتيزم

محافظ أسيوط يعلن تدشين مبادرة "وحشتنا أخلاقنا" بمديرية الزراعة

إصابة مهندس كهرباء وزوجته إثر سقوط سيارتهما بترعة العزايزة بأسيوط

صحة أسيوط تبحث آليات خفض معدلات الولادات القيصرية
ads

الأكثر قراءة

بحضور السيسي وترامب، كل ما تريد معرفته عن منتدى دافوس الاقتصادي العالمي 2026

الرئاسة: السيسي يلتقي ترامب في دافوس

برنامج عمل مكثف للرئيس السيسي في دافوس

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد الجولة الـ 22

طلاب الشهادة الإعدادية بالقاهرة يؤدون اليوم امتحان الجبر والإحصاء والإنجليزي

القاهرة 18 وبرد الليل يقسو على الصعيد، درجات الحرارة اليوم الثلاثاء في محافظات مصر

سعر الخضار اليوم، ارتفاع مفاجئ في الطماطم وانخفاض الليمون البلدي والفلفل

موعد مباراة مانشستر سيتي وبودو جليمت في دوري أبطال أوروبا والقناة الناقلة

خدمات

المزيد

تعرف على سعر كيلو السكر اليوم الإثنين

أسعار الألومنيوم بالبورصات العالمية اليوم

تعرف على سعر السكر اليوم الإثنين

تعرف على سعر الأرز اليوم الإثنين في الأسواق

المزيد

انفوجراف

أسود التيرانجا ثالث منتخب يعلق "نجمتين" في أمم إفريقيا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ماذا أفعل إذا انقطع الماء أثناء الوضوء؟ أمين الفتوى يجيب

هل ترفع الأعمال في شهر شعبان؟ مجمع البحوث الإسلامية يجيب (فيديو)

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الثلاثاء 20 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية