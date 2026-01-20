الثلاثاء 20 يناير 2026
محافظات

78 ألف طالب بالشهادة الإعدادية بأسيوط يؤدون امتحاني الدراسات والتربية الفنية

امتحانات الشهادة
امتحانات الشهادة الإعدادية بمحافظة أسيوط
بدأ اليوم 78 ألف طالب وطالبة بالشهادة الإعدادية بمحافظة أسيوط أداء امتحان مادتي الدراسات الاجتماعية والتربية الفنية وسط إجراءات أمنية مكثفة من قبل قوات الشرطة التي تتواجد أمام وبمحيط اللجان لمنع أي محاولات للغش، وذلك في ثالث أيام الامتحانات للفصل الدراسي الأول للعام  2025/ 2026.

كانت مديرية التربية والتعليم بمحافظة أسيوط أعلنت انتهاء استعداداتها لانطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية، والتي بدأت منذ السبت 17 يناير وتستمر حتى الخميس 22 يناير الجاري.

78 ألفًا و504 طالب وطالبة يؤدون امتحانات الإعدادية بأسيوط 

وقال محمد إبراهيم دسوقي، وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط: إن عدد الطلاب الذين يحق لهم دخول الامتحانات بلغ 78 ألفًا و504 طالب وطالبة، موزعين على 264 لجنة امتحانية ضمن 11 إدارة تعليمية على مستوى محافظة أسيوط، مع تأكيد تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لضمان سلامة الطلاب والعاملين.

وأوضح وكيل التعليم بأسيوط، أنه تم تعميم التعليمات الخاصة بسير أعمال الامتحانات، وتشديد الرقابة على اللجان منذ استلام مظاريف الأسئلة وحتى تسليم أوراق الإجابة إلى لجان النظام والمراقبة، وفق الضوابط المنظمة.

وأشار وكيل الوزارة إلى اتخاذ إجراءات مشددة لضبط أعمال الامتحانات، بدءًا من طباعة الأسئلة ووضع "باركود" خاص بكل لجنة، مرورًا بتغليف أوراق الامتحان داخل أكياس معتمة ومغلقة، وفتح المظاريف داخل اللجان بحضور الملاحظين.

تأمين كامل للجان الإعدادية بالتنسيق مع مديرية الأمن

كما أكد وكيل وزارة  التعليم على إعداد خطة أمنية متكاملة لتأمين اللجان بالتنسيق مع مديرية الأمن، وربط غرف العمليات بالمديرية والمحافظة والوزارة لمتابعة سير الامتحانات والتعامل الفوري مع أي طارئ.

وشدد "دسوقي" على حظر دخول الهواتف المحمولة أو الكاميرات أو أي وسيلة إلكترونية داخل اللجان، وتنظيم عملية دخول وخروج الطلاب، وسد احتياجات اللجان من الملاحظين عبر الاستعانة بالاحتياطي، بالإضافة إلى تطبيق إجراءات صارمة لمنع الغش، تحقيقًا لمبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

تعليم أسيوط يتفقد لجان امتحانات الإعدادية ويشدد على حظر دخول الهواتف وسماعات البلوتوث

83 ألف طالب بالشهادة الإعدادية في أسيوط يؤدون اليوم امتحاني الإنجليزي والهندسة

وأضاف وكيل الوزارة أنه عقد اجتماعًا سابقًا مع موجهي المواد الدراسية لتأكيد سرية أعمال التصحيح ورصد الدرجات، وعدم إعلان النتائج قبل اعتمادها رسميًا، تنفيذًا لتوجيهات اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط مشيرا إلى أهمية توفير بيئة امتحانية آمنة ومريحة للطلاب والملاحظين، وغلق أبواب اللجان ومنع دخول غير المختصين حفاظًا على الانضباط وجودة سير العمل.

