محافظ أسيوط خلال تفقده امتحانات الشهادة الإعدادية: لم نتلق شكاوى (فيديو)

18 حجم الخط

أجرى اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، جولة تفقدية لعدد من لجان امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية، في ثالث أيام الامتحانات، للاطمئنان على انتظام سيرها وتوافر الأجواء المناسبة للطلاب بمختلف مراكز وقرى المحافظة، يرافقه محمد إبراهيم دسوقي، وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط وأبو العيون إبراهيم رئيس حي شرق مدينة أسيوط.

انتظام سير الامتحانات داخل اللجان

وشملت الجولة تفقد لجان امتحانات الشهادة الإعدادية بمدرستي ناصر الثانوية والإعدادية، حيث اطمأن محافظ أسيوط على انتظام سير الامتحانات داخل اللجان، ومدى الالتزام بالتعليمات والضوابط المنظمة، مؤكدًا أن الامتحانات تسير بشكل منتظم ومنضبط دون رصد أي معوقات.

وأوضح محافظ أسيوط أن الطلاب يؤدون اليوم امتحان الدراسات الاجتماعية والتربية الفنية لافتا إلى أن عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الشهادة الإعدادية هذا العام بلغ 78 ألفًا و508 طلاب وطالبات، موزعين على 264 لجنة امتحانية داخل 11 إدارة تعليمية على مستوى المحافظة.

حظر دخول الهواتف المحمولة أو أي وسائل إلكترونية داخل اللجان

وأكد اللواء هشام أبو النصر اتخاذ إجراءات مشددة لضبط منظومة الامتحانات، بما يضمن نزاهتها وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب، مشددًا على حظر دخول الهواتف المحمولة أو أي وسائل إلكترونية داخل اللجان، مع تطبيق الإجراءات القانونية الرادعة حيال أي محاولات للغش، وفقًا للقرارات الوزارية المنظمة لافتًا إلى ربط غرف العمليات بمديرية التربية والتعليم، ومركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالمحافظة، وغرفة عمليات وزارة التربية والتعليم، بما يضمن سرعة التعامل مع أي طوارئ قد تطرأ.

وخلال تفقده للجان، حرص المحافظ على الاطمئنان على توافر الإضاءة والتهوية الجيدة داخل مقار الامتحانات، وتوفير سبل الراحة للطلاب والملاحظين، مع غلق أبواب اللجان ومنع دخول غير المختصين، حفاظًا على حسن سير العملية الامتحانية وجودتها.

وفي ختام جولته، وجه محافظ أسيوط رسالة طمأنة لأولياء الأمور، مؤكدًا أن جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تعمل بتنسيق كامل حتى انتهاء الامتحانات، وأن مصلحة الطلاب وسلامتهم تأتي على رأس أولويات الدولة، متمنيًا لأبنائه الطلاب دوام التوفيق والنجاح.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.