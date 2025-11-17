تعليم القليوبية يطلق مسابقة "المبتكر الصغير" للمرحلة الإعدادية

18 حجم الخط

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القليوبية، ممثلة في توجيه عام التربية الاجتماعية والاتحادات الطلابية، عن انطلاق فعاليات مسابقة "المبتكر الصغير" للعام الدراسي 2025 – 2026 والمخصصة لطلاب المرحلة الإعدادية، وذلك في إطار دعم التميز والإبداع بين الطلاب.

مسابقة "المبتكر الصغير" للمرحلة الإعدادية

تأتي المسابقة تحت رعاية الدكتور محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والمهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، وتنفيذًا لتوجيهات مصطفى عبده مدير مديرية التربية والتعليم بالقليوبية.

وأكد مصطفى عبده أن المسابقة تهدف إلى تنمية مهارات التفكير النقدي والإبداعي لدى الطلاب، وتشجيعهم على تقديم حلول مبتكرة للتحديات المختلفة، وبخاصة القضايا البيئية الراهنة، من خلال تطبيق منهجية البحث العلمي في تنفيذ مشروعاتهم.

وأوضح أن الطلاب يشاركون بمجموعة متنوعة من النماذج والمشروعات الابتكارية التي تعكس قدرتهم على توظيف المعرفة العلمية في حل مشكلات واقعية، باستخدام خامات بسيطة من البيئة المحلية عند الحاجة.

وتتضمن فعاليات المسابقة قيام الطلاب بعرض مشاريعهم أمام لجنة تحكيم متخصصة من الموجهين والخبراء، حيث يتم مناقشة الفكرة وطرق التنفيذ ومدى جدوى الابتكار وتأثيره المجتمعي.

وأشار مدير مديرية التربية والتعليم بالقليوبية إلى أهمية هذه المسابقة في صقل مهارات الطلاب وتشجيعهم على التفوق العلمي، بما يساهم في إعداد جيل قادر على الابتكار وخدمة المجتمع مستقبلًا.

وأشاد بمستوى الأعمال المقدمة والحماس الكبير للطلاب، مؤكدًا حرص المديرية على توفير كل سبل الدعم والرعاية للمشاركين، لضمان استمرار نجاحهم على المستويات المحلية والقومية.

واختتم بالإشارة إلى أن المسابقة تُعد خطوة مهمة في مسيرة تطوير التعليم بالقليوبية، كونها تسهم في اكتشاف المواهب منذ الصغر وتنمية روح البحث العلمي والتجريب لدى الطلاب.



