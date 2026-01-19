الإثنين 19 يناير 2026
وكيل تعليم القليوبية يتابع أعمال تصحيح الشهادة الإعدادية (صور)

متابعة تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية بالقليوبية
الشهادة الاعدادية محافظة القليوبية  تابع مصطفى عبده، وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، سير أعمال تصحيح وتقدير الدرجات بعدد من لجان التصحيح بالمحافظة.

طلاب الفيوم يؤدون امتحان الشهادة الإعدادية في مواد العلوم والهندسة

بالأسماء، نتيجة انتخابات نقابة محامين شمال القليوبية

تصحيح الاعدادية بمحافظة القليوبية 

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية  خلال جولته على ضرورة تحري الدقة الكاملة والالتزام بنماذج الإجابة المعتمدة، مع مراعاة جميع الإجابات الصحيحة للطلاب، مشددًا على أن مصلحة الطالب تأتي في المقام الأول.
كما اطمأن على توافر سبل الراحة للمصححين، وتوفير المناخ المناسب الذي يضمن انتظام العمل داخل لجان التقدير، مع توجيه بتذليل أي معوقات قد تواجه المعلمين، بما يسهم في إنجاز أعمال التصحيح في المواعيد المحددة وبأعلى درجات النزاهة.

الصف الثالث الإعدادي محافظة القليوبية 

وكانت قد انطلقت امتحانات الصف  الثالث الإعدادي بالقليوبية يوم السبت الماضي  حيث أدى الطلاب امتحان اللغة العربية والخط والإملاء لمدة ساعتين ونصف، كما أدوا يوم الأحد الماضي امتحاني الهندسة والدراسات الاجتماعية لمدة ساعتين لكل مادة.


ومن المقرر أن يُعقد امتحان اللغة الأجنبية الأولى (الإنجليزية) يوم الثلاثاء 20 يناير لمدة ساعتين، ويؤدي الطلاب يوم الأربعاء 21 يناير امتحاني العلوم لمدة ساعتين، والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات لمدة ساعة، وتُختتم امتحانات الفصل الدراسي الأول يوم الخميس 22 يناير بأداء امتحان الجبر والإحصاء لمدة ساعتين.

ومن جانبه، شدد مصطفى عبده، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة القليوبية، على ضرورة الالتزام الكامل بالضوابط والتعليمات المنظمة لسير الامتحانات والصادرة عن وزارة التربية والتعليم، مؤكدًا تأمين أوراق الأسئلة والإجابات بأعلى درجات الحماية أثناء النقل والتوزيع، مع ضمان السرية التامة داخل المطبعة السرية، وتوفير مناخ هادئ وآمن يساعد الطلاب على أداء امتحاناتهم دون أي معوقات.

